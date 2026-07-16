V Česku vznikla integrovaná skupina zaměřená na reverzní hypotéky

Společnost FINEMO.CZ SE dokončila reorganizaci své skupiny a stala se součástí 1. fondu reverzních hypoték SICAV, a.s. Vzniká tak první plně integrovaná investiční a provozní platforma v České republice zaměřená výhradně na financování reverzních hypoték. Skupina tím završuje více než deset let budování tohoto segmentu na českém trhu.
Reorganizace spočívá ve vložení mateřské společnosti FINEMO Holding s.r.o. do struktury 1. fondu reverzních hypoték SICAV, a.s., čímž dochází ke sjednocení investiční a provozní části podnikání pod jednu skupinu. Cílem je zjednodušení struktury, efektivnější řízení kapitálu a vytvoření stabilního základu pro další rozvoj financování reverzních hypoték v České republice.
„Před více než deseti lety jsme stáli u zrodu trhu reverzních hypoték v České republice. Od té doby jsme vybudovali specializovanou společnost, vytvořili vlastní metodiky řízení rizik, získali financující banku i investory a pomohli více než tisíci seniorům využít hodnotu jejich nemovitosti, aniž by o ni přišli. Letošní dokončení nové skupinové struktury a neustále rostoucí zájem klientů o náš produkt vnímáme jako potvrzení, že jsme společnost vybudovali na pevných základech a že jsme připraveni na její další rozvoj,“ říká Marek Rokoský, předseda představenstva FINEMO.CZ SE.
Nejedná se o změnu vlastnických poměrů ani o vstup nového investora. Skutečnými vlastníky celé skupiny zůstávají Jiří Vránek, Pavel Jíša a Marek Rokoský. Beze změny pokračuje také vedení společnosti, produktové zaměření, obchodní model i způsob řízení úvěrového portfolia. Ani z pohledu klientů se nic nemění. Produkt Renta z nemovitosti bude i nadále poskytován za stejných podmínek a se stejným důrazem na odpovědné úvěrování a ochranu klientů.
Podle představitelů společnosti má však nová struktura významný strategický přínos. Reverzní hypotéky představují dlouhodobý segment financování založený na kvalitním zajištění nemovitostmi, jehož význam bude s ohledem na stárnutí populace, rostoucí hodnotu rezidenčních nemovitostí a tlak na příjmy seniorů v dalších letech pravděpodobně dále růst.
„Ve většině západních zemí jsou reverzní hypotéky již běžnou součástí trhu financování seniorů. Česká republika má díky vysokému podílu vlastnického bydlení výrazný potenciál pro další rozvoj tohoto segmentu. Propojení fondu a provozní společnosti nám umožní rychleji reagovat na rostoucí poptávku a současně zachovat konzervativní přístup k řízení rizik, na kterém jsme naši společnost od začátku stavěli,“ doplňuje Jiří Vránek, člen představenstva FINEMO.CZ SE.
(Tato tisková zpráva slouží pouze k informování o organizačních změnách ve skupině a nepředstavuje nabídku investice ani investiční doporučení).
O společnosti FINEMO.CZ SE
FINEMO.CZ SE je česká finanční společnost specializující se více než 10 let na oblast reverzních hypoték pod obchodním názvem Renta z nemovitosti. Je první a dosud jedinou společností na českém trhu, která se této oblasti dlouhodobě a specializovaně věnuje. V roce 2026 dokončila reorganizaci své struktury a propojila provozní společnost FINEMO.CZ SE s 1. fondem reverzních hypoték SICAV, a.s. Vznikla tak první integrovaná skupina zaměřená na reverzní hypotéky.
Produkt Renta z nemovitosti umožňuje seniorům využít část hodnoty jejich nemovitosti formou úvěru, aniž by museli svůj dům nebo byt prodávat, či se z něj stěhovat.
Zdroj: FINEMO.CZ SE