V Českých Budějovicích začala oprava Branišovské ulice, kromě IZS a MHD řidiči neprojedou

Lubomír Bureš (NAŠE ČESKO), náměstek primátorky Českých Budějovic: "Nejedná se o prostou výměnu asfaltu, ale opravdu o výměnu všech sítí, kanalizace a samozřejmě i přilehlých chodníků a vybudování prostoru pro cyklisty. Je to komplexní oprava celé silnice, proto tak dlouho trvá."
Uzavírka opravovaného úseku je úplná. Projíždět mohou jen autobusy a trolejbusy MHD a vozidla Integrovaného záchranného systému. Na dodržování zákazu vjezdu dohlíželi strážníci Městské policie.
Lubomír Bureš (NAŠE ČESKO), náměstek primátorky Českých Budějovic: "Objízdné trasy jsou samozřejmě značené. Ta logická je ulicí Oskara Nedbala, nicméně řidiči si hledají i alternativní objízdné trasy, například ulicí Na Sádkách. My to víme, a to je právě jeden z těch důvodů, proč jsme opravu ulice Na Sádkách odložili na období, až bude otevřená Branišovská ulice."
Na křižovatkách došlo k úpravě intervalů semaforu, aby byl řidičům umožněn plynulý průjezd, Stavební práce vyjdou zhruba na 50 milionů korun bez DPH.
