V Českých Budějovicích začala rekonstrukce mostu Kosmonautů na frekventované Mánesově třídě, zavřený zůstane do listopadu

Petr Maroš (NAŠE ČESKO), 1. náměstek primátorky Českých Budějovic: "7. dubna se most Kosmonautů celý uzavře a po Mánesově třídě už nebude možné dojet z Lidické ulice k nádraží."
Most projde úplnou rekonstrukcí, vyměněna bude i jeho nosná část.
Petr Maroš (NAŠE ČESKO), 1. náměstek primátorky Českých Budějovic: "Most bude celý odstraněn, bude svařen nový a bude se tam dávat úplně nová mostní konstrukce. Ta současná v podstatě dosloužila a je potřeba ji nahradit."
Kvůli opravě mostu připravuje město několik dopravních opatření. Mají pomoci lepšímu provozu v Českých Budějovicích. Například se nebude rozbíhat druhá etapa rekonstrukce Rudolfovské třídy.
Petr Maroš (NAŠE ČESKO), 1. náměstek primátorky Českých Budějovic: "Překrývají se nám teď v Budějovicích po dlouhé době velké akce. Je to dluh z minulosti, kdy musíme dělat páteřní komunikace, a bohužel se to sejde v několika letech. Prosím o trpělivost všechny naše občany, protože budeme omezeni pár let, ale do příštích desetiletí budeme mít tyto páteřní komunikace rekonstruovány a už do nich nebudeme muset sahat.”
Denně přes most Kosmonautů projede více než 10.000 aut, navíc je jedním z mála, který vede přes řeku Malši. Kompletní rekonstrukce mostu bude probíhat až do 30. listopadu letošního roku a Jihočeský kraj za ni zaplatí 200 milionů korun.
