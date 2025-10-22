V ČR byl představen nový modulární dům s užitnou plochou téměř 100 m2

Praha 22. října 2025 (PROTEXT) - Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem dostupného bydlení. Vysoké ceny nemovitostí a zvyšující se náklady na výstavbu způsobují, že vlastní bydlení je pro stále větší část populace nedosažitelné. Alternativní stavební přístupy, například modulární výstavba, přitom mohou nabídnout cestu, jak situaci zlepšit - a to nejen rychlejším tempem výstavby, ale i šetrnějším přístupem k životnímu prostředí. Jedním z příkladů je projekt CASA - pilotní modulární dům v Javorníku s názvem CASA 99, který ukazuje, jak může vypadat dostupné a udržitelné bydlení v praxi. Dům s přesnou užitnou plochou 99,07 m2 má dispozici 4+kk. Rozměry zastavěné plochy činí 126,31 m2, rozměry domu pak 15,4 x 8,1 m a pohodlně se do něj vejde i čtyřčlenná rodina. Jednou z největších výhod modulového domu je jeho energetická úspornost – třída A.

Když je čas rozhodující

Modulární výstavba přináší dům hotový za zlomek času oproti běžné stavbě. „Domy se vyrábějí v kontrolovaném prostředí výrobní haly, takže nejsou závislé na počasí ani na nedostatku pracovní síly na stavbě. To je v době bytové krize zásadní výhoda,“ vysvětluje Ondřej Salaba, výkonný ředitel společnosti Warex.

Projekt CASA vznikl ve spolupráci architektů, projektantů a vývojového týmu Warexu a vychází z dlouholetých zkušeností firmy s modulárními řešeními pro průmysl i veřejný sektor. V Javorníku na Jesenicku už stojí první vzorový dům, který má veřejnosti i obcím ukázat, jak může vypadat dostupné a udržitelné bydlení z modulů. Na jeho otevření se setkali zástupci samospráv, projektanti i budoucí stavebníci – téma modulární výstavby tak přestává být jen teoretickým pojmem.

Dostupnost a předvídatelné náklady

Vedle rychlosti patří mezi hlavní výhody modulární výstavby i ekonomická efektivita. „Díky sériové výrobě a optimalizovaným procesům lze dosáhnout nižších nákladů a lepší kontroly rozpočtu,“ doplňuje Salaba. Pro mnoho mladých rodin, které dnes těžko dosahují na hypotéku, tak může modulární dům představovat cestu k vlastnímu bydlení bez zbytečného zadlužení.

Stejně tak může tento typ výstavby nabídnout řešení pro seniory či obce, které hledají cenově dostupné varianty komunitního nebo nájemního bydlení. „Rychlost a předvídatelnost výstavby může být klíčová třeba při rozšiřování kapacit sociálních nebo startovacích bytů,“ dodává Salaba.

Udržitelnost a efektivní využití zdrojů

Modulární přístup přináší i ekologické výhody - od menšího odpadu při výrobě až po možnost recyklace použitých modulů. „V kontrolovaném prostředí je možné přesněji hospodařit s materiálem, lépe hlídat kvalitu a snižovat ekologickou stopu stavby,“ říká Salaba. Díky tomu může být modulární výstavba součástí širší transformace stavebnictví směrem k udržitelnosti a efektivitě. 

Nové paradigma v přístupu k bydlení

Podle odborníků by širší využití modulární výstavby mohlo pomoci i na systémové úrovni. „Pokud by stát a obce začaly modulární výstavbu aktivněji podporovat, mohlo by to změnit celé paradigma bytové politiky. Místo zdlouhavých developerských projektů by mohly vznikat rychlé a dostupné stavby, které odpovídají aktuálním potřebám obyvatel,“ uzavírá Salaba.

Warex chce v projektu CASA pokračovat i dál - plánuje další ukázkové domy a rozvoj spolupráce s obcemi a investory, kteří hledají praktická řešení pro rychlou a udržitelnou výstavbu.

modulovydum.com

 

Zdroj: Warex

 

 

 

