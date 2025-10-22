V ČR byl představen nový modulární dům s užitnou plochou téměř 100 m2

Když je čas rozhodující
Modulární výstavba přináší dům hotový za zlomek času oproti běžné stavbě. „Domy se vyrábějí v kontrolovaném prostředí výrobní haly, takže nejsou závislé na počasí ani na nedostatku pracovní síly na stavbě. To je v době bytové krize zásadní výhoda,“ vysvětluje Ondřej Salaba, výkonný ředitel společnosti Warex.
Projekt CASA vznikl ve spolupráci architektů, projektantů a vývojového týmu Warexu a vychází z dlouholetých zkušeností firmy s modulárními řešeními pro průmysl i veřejný sektor. V Javorníku na Jesenicku už stojí první vzorový dům, který má veřejnosti i obcím ukázat, jak může vypadat dostupné a udržitelné bydlení z modulů. Na jeho otevření se setkali zástupci samospráv, projektanti i budoucí stavebníci – téma modulární výstavby tak přestává být jen teoretickým pojmem.
Dostupnost a předvídatelné náklady
Vedle rychlosti patří mezi hlavní výhody modulární výstavby i ekonomická efektivita. „Díky sériové výrobě a optimalizovaným procesům lze dosáhnout nižších nákladů a lepší kontroly rozpočtu,“ doplňuje Salaba. Pro mnoho mladých rodin, které dnes těžko dosahují na hypotéku, tak může modulární dům představovat cestu k vlastnímu bydlení bez zbytečného zadlužení.
Stejně tak může tento typ výstavby nabídnout řešení pro seniory či obce, které hledají cenově dostupné varianty komunitního nebo nájemního bydlení. „Rychlost a předvídatelnost výstavby může být klíčová třeba při rozšiřování kapacit sociálních nebo startovacích bytů,“ dodává Salaba.
Udržitelnost a efektivní využití zdrojů
Modulární přístup přináší i ekologické výhody - od menšího odpadu při výrobě až po možnost recyklace použitých modulů. „V kontrolovaném prostředí je možné přesněji hospodařit s materiálem, lépe hlídat kvalitu a snižovat ekologickou stopu stavby,“ říká Salaba. Díky tomu může být modulární výstavba součástí širší transformace stavebnictví směrem k udržitelnosti a efektivitě.
Nové paradigma v přístupu k bydlení
Podle odborníků by širší využití modulární výstavby mohlo pomoci i na systémové úrovni. „Pokud by stát a obce začaly modulární výstavbu aktivněji podporovat, mohlo by to změnit celé paradigma bytové politiky. Místo zdlouhavých developerských projektů by mohly vznikat rychlé a dostupné stavby, které odpovídají aktuálním potřebám obyvatel,“ uzavírá Salaba.
Warex chce v projektu CASA pokračovat i dál - plánuje další ukázkové domy a rozvoj spolupráce s obcemi a investory, kteří hledají praktická řešení pro rychlou a udržitelnou výstavbu.
Zdroj: Warex