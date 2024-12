V Děčíně probíhají opravy v ulici Purkyňově

Mario Böhme, manažer útvaru komunikace a PR, tiskový mluvčí SVS, a. s.: "V Děčíně v Purkyňově ulici se nachází vodovodní řad, který byl uveden do provozu v roce 1909 a kanalizace je z roku 1903."

Kanalizace je kameninová a vodovod ocelový. Tyto materiály už mají svou životnost za sebou, a tak bylo zapotřebí jednat.

Mario Böhme, manažer útvaru komunikace a PR, tiskový mluvčí SVS, a. s.: "Severočeská vodárenská společnost rozhodla a provedla rekonstrukci kanalizace v délce 235 metrů a vodovodu v délce 117 metrů."

V Děčíně je většina uzavírek již otevřena. Vedení města práce neustále monitoruje.

Ondřej Smíšek, náměstek primátora pro rozvoj, magistrát města Děčín: "Snažíme se vždycky v první řadě, aby ty uzavírky trvaly co nejkratší možnou dobu a jestliže to nejsou investice města, tak se snažíme s těmi zhotoviteli jednat tak, aby pokud možno protáhli své pracovní doby tak, aby práce trvaly co nejkratší dobu."

O postupech prací jsou informováni všichni zainteresovaní.

Mario Böhme, manažer útvaru komunikace a PR, tiskový mluvčí SVS, a. s.: "Ta akce byla koordinována i s investicí společnosti Krajská zdravotní a s plynaři."

Zdroj: POLAR televize Ostrava