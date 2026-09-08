V době, kdy se celosvětové vlny veder stupňují, přináší společnost Kolmar Korea inovativní chladivé prvky do opalovacích krémů

- Společnost Kolmar Korea posouvá korejskou sluneční kosmetiku (K-sun care) vpřed díky chladivým složkám bez mentolu, technologii vodních kapek a vysoce hydratační sluneční tyčince s gelem
- Nové chladivé receptury snižují teplotu pokožky přibližně o 4–6 °C a zároveň poskytují spolehlivou ochranu před UV zářením
Společnost Kolmar Korea, hnací síla globálního rozmachu opalovacích přípravků „K-beauty" (jihokorejské kosmetiky), přitahuje pozornost odvětví díky svým pokročilým technologiím v oblasti sluneční péče, které hladce kombinují ochranu před UV zářením s chladivými účinky. Vzhledem k tomu, že se po celém světě zintenzivňují rekordní vlny veder a rostou teploty, prudce stoupá poptávka spotřebitelů po „chladivých opalovacích přípravcích". To vedlo společnost Kolmar Korea k rozšíření svého portfolia sluneční péče o vlastní technologie navržené tak, aby překonaly omezení konvenčních chladivých kosmetických přípravků.
Tradiční chladivé kosmetické přípravky se obvykle spoléhají na těkavé složky, které snižují teplotu pokožky odpařováním, nebo na složky na bázi mentolu, které chemicky stimulují receptor vnímající chlad v pokožce, TRPM8 (melastatin s přechodným receptorovým potenciálem 8), a vyvolávají tak pocit chladu. Těkavé složky však často přinášejí pouze krátkodobé účinky a mohou způsobit vysušení nebo poškození pokožky, zatímco mentol mnohdy vyvolává podráždění, pálení nebo nepříjemné pocity.
Aby tyto nedostatky odstranila, vyvinula společnost Kolmar Korea novou chladivou složku bez obsahu mentolu, odvozenou z přesně namíchané směsi několika rostlinných výtažků. Tato složka přináší okamžitý a dlouhodobý pocit chladu při minimálním podráždění pokožky a dále zvyšuje účinnost díky synergii s dalšími chladivými látkami.
Kromě svých chladivých vlastností nabízí tato složka také zklidňující účinky a zvyšuje pružnost pokožky, přičemž podporuje regeneraci pokožky poškozené UV zářením. To z ní činí vysoce univerzální složku pro širokou škálu aplikací v péči o pleť a v opalovacích přípravcích. S využitím této technologie dokončila společnost Kolmar Korea vývoj „chladivé sluneční esence", která je navržena k boji jak proti stárnutí způsobenému teplem, tak proti fotostárnutí (předčasnému stárnutí pokožky způsobenému dlouhodobým vlivem slunečního záření).
Kolmar Korea je rovněž průkopníkem v oblasti chladicích technologií, které využívají vnitřní vodní částice namísto chemických chladicích látek. Výborným příkladem je její patentovaná technologie „vodní kapky", při níž se struktura částic při kontaktu s pokožkou rozpadne a uvolní vlhkost ve formě mikrokapiček.
Většina konvenčních receptur s technologií „vodní kapky" se v opalovacích krémech dlouhodobě potýká s problémy se strukturální stabilitou. V průběhu času může docházet k oddělování složek a v UV ochranném filmu se mohou tvořit mikroskopické trhlinky, což výrazně snižuje účinnost opalovacího krému.
K vyřešení tohoto problému vyvinula společnost Kolmar Korea složení využívající materiál na bázi jílu složený z tenkých, vzájemně propojených vrstev. Částice jsou navrženy tak, aby se rozpadly a uvolnily vlhkost pouze při působení tření, což umožňuje rovnoměrné rozprostření UV ochranného filmu po pokožce.
Po nanesení toto složení snižuje teplotu pokožky přibližně o 4 stupně Celsia (7,2 stupňů Fahrenheita) a potlačuje zhruba 90 % následného zvýšení teploty způsobeného teplem.
Kolmar Korea rovněž překonala tradiční omezení tyčinkových formátů tím, že výrazně zvýšila obsah vody, aby maximalizovala chladivý účinek. Výjimečnou inovací je její „sluneční tyčinka s gelem", vyvinutá s využitím přírodní složky z mořských řas.
Na rozdíl od běžných kosmetických tyčinek má sluneční tyčinka s gelem povrchovou vrstvu na vodní bázi, která při kontaktu s pokožkou okamžitě osvěžuje a ochlazuje. Díky minimalizaci obsahu oleje dosahuje složení pružné, želatinové elasticity a zároveň si zachovává strukturální stabilitu potřebnou pro pevnou tyčinku.
Výrobky využívající tuto technologii poskytují silnou ochranu před UV zářením a zároveň okamžitě po nanesení snižují teplotu pokožky přibližně o 6 stupňů Celsia (10,8 stupňů Fahrenheita).
„Poptávka po produktech, které nabízejí dvojí přínos v podobě ochrany před UV zářením a ochlazení, prudce roste, protože extrémní vedra se stávají globálním standardem," uvedl zástupce společnosti Kolmar Korea. „Vycházíme z osvědčené globální konkurenceschopnosti korejské sluneční kosmetiky a budeme i nadále průkopníky v oblasti rozmanitých funkcí a rozšiřování hranic kategorie sluneční kosmetiky."
KONTAKT: Jay Lee, jay.lee@kolmar.co.kr