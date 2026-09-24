V době, kdy se sektor znovu zamýšlí nad tím, čeho si prémioví zákazníci cení, přináší společnost LEPAS svůj vlastní pohled

„Věříme, že prémiovost je něco, co prožíváte každý den, nejen při zvláštních příležitostech," uvedl mluvčí společnosti LEPAS. „Je to klid tichého interiéru, potěšení z promyšleného designu a pocit, že auto ladí s vaším životním stylem. Právě to máme na mysli pod pojmem ‚elegantní mobilita' a tento přístup se promítá do každého produktu, který vytváříme."
Společnost LEPAS tento přístup vyjadřuje prostřednictvím tří pilířů své značky. Pilíř Estetika leoparda čerpá inspiraci z elegance a hbitosti leoparda a vytváří tak charakteristický designový jazyk. Pilíř Elegantní technologie, který je založený na platformě LEX, si klade za cíl zajistit intuitivní ovládání palubní desky a bezpečnostních technologií. Pilíř Vytříbený prostor kombinuje promyšlené prostorové řešení, pohodlné materiály, akustické vylepšení a praktičnost pro každodenní použití.
Model LEPAS L6 tyto myšlenky přenáší do interiéru. Na soutěži Torino Automotive Design Award (TADA) 2026, jejíž výsledky byly vyhlášeny 11. září 2026 v italském Turíně, získal model LEPAS L6 ocenění za nejlepší design interiéru v kategorii městských vozů. V roce 2026 bylo hodnoceno 87 modelů v kategoriích městských vozů, rodinných vozů a prémiových vozů. Porota vyzdvihla prostorný a elegantní interiér modelu L6, jeho prémiové materiály a flexibilní úložné prostory a také přirozené začlenění technologie do celého interiéru.
Interiér se vyznačuje rovnou zadní podlahou, obepínajícím uspořádáním dveří, které se otevírají směrem nahoru, a optimalizací hlučnosti, vibrací a drsnosti (NVH), která má v interiéru zajistit klidnou atmosféru. Model LEPAS L6 EV byl uveden na trh v Thajsku. Technické parametry a dostupnost se liší podle trhu.
Společnost LEPAS je přesvědčena, že zákazníci by měli mít možnost svobodně si vybrat pohonnou jednotku, která vyhovuje jejich životnímu stylu. Portfolio firmy zahrnuje řadu technologií pohonných jednotek pro různé potřeby trhu. Modely poháněné novými zdroji energie byly uvedeny na trhy například v Thajsku a Indonésii a na vybraných evropských trzích již probíhá jejich předprodej. V rámci skupiny Chery se na vstup na několik evropských trhů rovněž připravuje značka iCAUR.
V říjnu uspořádá společnost LEPAS v rámci Mezinárodního summitu uživatelů Chery 2026 svůj první ročník akce Světový týden elegantního životního stylu pod heslem „SPOLEČNĚ ELEGANTNĚ", na níž se sejdou uživatelé, partneři a hosté z různých odvětví, aby společně prozkoumali, jak může elegance utvářet každodenní mobilitu.
Kontaktní osoba: Conor WANG (Region EU, vedoucí manažer pro značku) Email: wanghui79@mychery.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59321.