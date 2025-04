V Dolní Lutyni komplikuje provoz stavba protihlukových stěn

9:57

Dolní Lutyně 20. dubna 2025 (PROTEXT) - Až do poloviny srpna bude trvat dopravní omezení na silnici mezi Bohumínem a Dolní Lutyní na Karvinsku. Důvodem je stavba protihlukových stěn. Ty brání šíření nežádoucího hluku od silnice k blízkým domům. Pro obyvatele nedalekých domů by to mělo přinést významné zklidnění.