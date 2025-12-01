V Dolním Jiřetíně komplikuje cestu uzavřený most

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Tahle komunikace bude nějakou dobu uzavřena. To znamená, řidiči budou muset využívat nějakých informačních systémů a včas se této komunikaci vyhnout."
Uzavírka se výrazně dotýká i autobusové dopravy. Část spojů přijíždí do Litvínova se zpožděním, jiné odjíždějí dříve, a některé nově začínají či končí u litvínovského nádraží. Cestující se v případě potřeby mohou obrátit na dispečink krajského dopravce, který poskytuje informace o aktuálních polohách spojů a zajišťuje přestupní vazby. Změny se dotýkají také městských linek. Pro cestu do Záluží je nutné využít kyvadlovou dopravu z náhradní zastávky, a totéž platí i v opačném směru. Rekonstrukce přeruší jednu z nejkratších a nejdůležitějších spojnic mezi Litvínovem, Horním Jiřetínem a hlavním tahem na Chomutov. Omezení potrvají až do konce června, a proto je doporučeno plánovat si cestu s dostatečnou časovou rezervou. Řidiči i cestující tak musí počítat s delší dobou jízdy a možnými komplikacemi na objízdných trasách.
