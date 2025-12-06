V Dražovicích se rekonstruuje průtah, platí uzavírka

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Příčinou dopravního omezení je to, že se na jaře naplno rozjely práce na průtahu obce, ten je dlouhý 1,2 km.“
Objízdná trasa je z Dražovic vedena přes Bučovice, Bohdalice a Tučapy. Rekonstrukce se týká celého úseku silnic III/0478 vedoucího přes obec.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Součástí stavby jsou stavební úpravy zárubních zdí, opěrná zeď, stabilizace silničního tělesa včetně některých přeložek. Dojde i na obnovu stokové sítě v krajské komunikaci. Cena stavby je 30 milionů korun včetně DPH.“
Oprava průtahu by měla být dokončena v červnu následujícího roku. To by mělo skončit i dopravní omezení v obci.
Zdroj: POLAR televize Ostrava