V Drnovicích platí uzavírka, místní most je v rekonstrukci

Monika Švehlová, tisková mluvčí SÚS JMK: „Předmětem stavby je velmi špatný technický stav tohoto objektu. Budeme dělat celkovou demolici a budeme tedy stavět zcela novy železobetonový most. Součástí stavby budou i navazující komunikace a další stavební objekty, které budeme dělat i s obcí.“
Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích. Součástí stavby je i opěrná zeď, komunikace pro pěší a plochy pro zeleň. Během stavby dojde také k přeložkám inženýrských sítí. Silničáři se během oprav pustí také renovace silnice III/3764 od směrem od mostu až po silnici II/376 v délce 773m.
Monika Švehlová, tisková mluvčí SÚS JMK: „Stavba jako taková by měla být hotová v první polovině září letošního roku.“
Celkově oprava vyjde na 28,5 milionů korun včetně DPH.
Zdroj: POLAR televize Ostrava