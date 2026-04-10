„V Evropě, pro Evropu": Haier Biomedical na veletrhu analytica 2026 představila komplexní laboratorní řešení.

Mnichov 10. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Haier Biomedical, světový lídr v oblasti zařízení pro biovědy a zdravotnictví, představila na veletrhu analytica 2026 v Mnichově svá komplexní laboratorní řešení pod mottem „In Europe, For Europe" (V Evropě, pro Evropu), čímž zdůraznila prohlubující se strategii lokalizace v Evropě, podpořenou regionální provozní sítí a nedávnými úspěchy na klíčových evropských trzích.

Společnost Haier Biomedical se transformuje z tradičního dodavatele zařízení v komplexního poskytovatele řešení pro laboratorní prostředí, který nabízí ucelený systém pro biobanky, výzkumné laboratoře a lékárny, zahrnující celý proces od odběru, skladování, monitorování až po správu a řízení.

Na veletrhu analytica 2026 představila společnost Haier Biomedical ucelené portfolio zařízení pro biovědy, včetně inkubátorů s CO2, biologických bezpečnostních skříní, odstředivek, farmaceutických chladniček, nádob na kapalný dusík, autoklávů a nově uvedených třepacích inkubátorů, které jsou určeny pro kultivaci buněčných suspenzí s nepřetržitým kmitáním a přesnou regulací teploty, a také lyofilizátorů pro efektivní sušení vzorků.

Mezi vystavenými inovacemi vynikla řada hlubokomrazících boxů UltraEco ULT Freezer s technologií Eco-Drive, která nyní dosahuje o 30 % vyšší účinnosti než je standard.

Kromě systému pro biobanky, Biobanking Solution, představeného na této akci, nyní společnost Haier Biomedical nabízí plně integrované a automatizované pracovní postupy zahrnující odběr, skladování a monitorování vzorků. Tato zařízení účinně řeší praktické výzvy v oblasti integrity vzorků, provozní efektivity a sledovatelnosti dat.

Pro společnost Haier Biomedical neznamená globalizace pouze jednosměrný export produktů, ale především budování a upevňování pozice na místních trzích. Se strategií „jedna země, jedna strategie" zřídila pobočky přizpůsobené místním podmínkám v 18 zemích světa a získala pro své produkty více než 400 místních certifikátů. Místní týmy tvoří více než 40 % její celosvětové pracovní síly.

Díky tomuto přístupu se společnosti Haier Biomedical podařilo dosáhnout největšího tržního podílu mezi čínskými značkami v šesti zemích včetně Itálie, kde společnost plánuje založit dceřinou společnost, aby dále posílila své místní servisní kapacity pro průmyslové uživatele a nabídla v regionu komplexnější služby.

Ve Velké Británii společnost Haier Biomedical realizovala kompletní dodávku 64 na míru vyrobených biologických bezpečnostních schránek pro londýnskou univerzitu Queen Mary University of London, a to během 24 hodin; v Itálii dodala na míru přizpůsobený inteligentní systém pro správu krve U-Blood pro místní nemocnici a zavedla tak do evropského zdravotnického systému chytré řešení správy krevních zásob; a v Německu dodala předním místním univerzitám kryogenní mrazicí boxy Cryo s teplotou -150 °C a hlubokomrazicí boxy BPST ULT, které spojují technologii uhlovodíkového chlazení s mimořádně tichým provozem, čímž zvyšují bezpečnost a efektivitu výzkumu.

Veletrh analytica 2026 představuje zásadní strategický posun společnosti Haier Biomedical od vývozu produktů ke spoluvytváření ekosystému. Prostřednictvím modelu „technologie + místní přítomnost + ekosystém" tak otevírá novou kapitolu své globalizace v oblasti biověd. Do budoucna hodlá společnost dále upevňovat své postavení na evropském trhu, opírat se o lokální zázemí při expanzi a usilovat o to stát se důvěryhodnou značkou v oblasti biověd pro zákazníky po celém světě. 
Více informací naleznete na stránkách: https://www.haiermedical.com/

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2953687/Video1.mp4  
Video – https://mma.prnewswire.com/media/2953686/Video_2.mp4

 

Zdroj: Haier Biomedical

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Makovice s dobovými dokumenty zdobí ode dneška střechu brněnské Měnínské brány

O složení delegace na summitu NATO podle ministra Zůny rozhoduje premiér

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

