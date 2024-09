V historickém centru Ostravy byl dostavěn obytný blok Nové Lauby

„Nové Lauby vyrostly v historicky cenném území, architektonický návrh přitom ctí genius loci tohoto místa. Do centra tak přináší kvalitní architekturu a nabízí možnost nového bydlení pro desítky rodin, oživí samotné jádro města v původně nezastavěném území. Cesta to však nebyla jednoduchá a započala již v roce 2016 studii území. Následovaly práce na získání územního a stavebního povolení, archeologický průzkum, výběrové řízení investora stavby. Pozemek město prodalo investorovi, který v létě roku 2021 započal s výstavbou obytného bloku,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města.

Počátky osídlení městských parcel ve Velké ulici sahají do doby založení města a ve středověku i později byly nepřetržitě osídleny. Až do 40. let 19. století tudy procházela trasa tzv. císařské silnice, spojující Opavu s Těšínem, ulice Velká tedy byla vedle ulice Kostelní i nejdůležitější ostravskou komunikací. Na místě Nových Laubů stál původně blok velkoměšťanských domů, jejichž majitelé měli již od 13. století právo vařit a prodávat pivo. Původní středověké Lauby prošly historickým vývojem a průčelí domů postupně doplnila charakteristická podloubí, která dala celé čtvrti lidové označení „Lauby.“ Unikátní historické území nyní korunovali architekti s investory novostavbou, mající formu tradičního městského bloku.

„Obytný blok se skládá z pěti městských domů s obchodními prostory a celkem 83 byty (a dvěma ateliéry) v dispozici od 1+KK po 4+KK. Uvnitř bloku je dvorana, jejíž inspirací je shakespearovské dřevěné divadlo s průběžnými balkóny a zeleným jevištěm. Na střechách domů se střídají terasy apartmánů a zelené vegetační plochy. Řešení objektu tak sleduje současné trendy v oblasti městské architektury, která má být citlivá nejen ke svému okolí, ale i k životnímu prostředí. Parkovací místa jsou soustředěna pod úroveň terénu. Stavba má společný vícepodlažní parkovací suterén v rozsahu celého pozemku, kde vzniklo 173 parkovacích míst. Dům má provedeno také vyspělé hospodaření zadržování srážkových vod a jejich zpětného užití pro zálivky zelených skladeb,“ vysvětluje Michal Bystroň, člen představenstva společnosti Bystroň Group.

Podstatný pro projekt byl architektonický návrh stavby. „Nově navržený asanační blok je nositelem kvality v kontextu místa, přirozeně rehabilituje jeho paměť. Blok Nové Lauby má ekonomickou společnou tří podlažní spodní stavbu – kapacitní parkovací podnož. Je svou velikostí a konceptem vhodný k záměru koncentrované obecní bytové výstavby, podporující nabídku málo a středně metrážních bytů v městském jádru. Návrh ctí u všech uličních fasád dodržení konceptu tradiční fasády – stěnové konstrukce s nesdruženými okny převážně vertikálních proporcí. Obchodní parter do ulice Velká používá segment oblouku jako odkaz k historii místa – Lauby (loubí). Zároveň zde parter ustupuje a rozšiřuje ulici Velká. Navazuje na stávající loubí Staré radnice,“ konstatuje architekt Richard Sidej ze studia znamení čtyř – architekti. Nové Lauby získaly jednu z 38 nominací ze 120 přihlášených staveb 32. ročníku soutěže Stavba roku.

Zdroj: Magistrát města Ostravy

