V Hořátvi darujeme krev do vaků, které jsme sami vyrobili

Jediný evropský výrobní závod životně důležitých zdravotnických pomůcek, kterými odběrové sety jsou, se nachází ve středočeské Hořátvi. A právě zde se zaměstnanci rozhodli spojit svou práci s osobním závazkem – darovat krev do vaků, které sami vyrobili.

První vlaštovka s velkým dosahem

V roce 2023 uspořádala hořátevská pobočka Fresenius Kabi svůj první dobrovolný odběrový den ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí. Akce měla velký ohlas a postupně se rozšířila i do dalších závodů koncernu. Zapojila se i veřejnost. Pro zaměstnance v Hořátvi má však darování krve zvláštní význam – znají celý proces výroby odběrových setů a mohou na vlastní oči vidět, jak se jejich práce proměňuje v reálnou pomoc pacientům.

„Každý vak, do kterého během 10 minut nateče zhruba 450 ml života, prošel rukama našich lidí. Je úžasné vidět, že jsou ochotni nejen vyrábět, ale také sami darovat,“ říká Ing. Iva Macková, ředitelka hořátevské výrobní společnosti.

Výzvy dárcovství a motivace prvodárců

Najít vždy alespoň 50 dárců, kteří nejsou v rekonvalescenci, po operaci, tetování, očkování nebo dovolené v malarické oblasti, není snadné. O to více si společnost váží faktu, že se jí to alespoň dvakrát ročně daří.

Původní myšlenkou bylo oslovit prvodárce – ty, kteří o darování krve zatím jen uvažují. Největší překážkou bývá právě první odběr, a proto se firma snaží motivovat nové dárce a dodat jim odvahu. Mnoho z nich se pak vrací opakovaně a již při odchodu si rezervují termín na další odběr.

„Máme radost, že se nám tato iniciativa daří. Potkáváme tu spokojené tváře dárců, ze kterých čteme pocit zadostiučinění. Jejich odhodlání je důkazem, že naše práce má opravdový smysl,“ dodává Macková.

20 let inovací, stability a oslav

Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o. v roce 2025 slaví 20 let od svého založení a po celou tu dobu si drží pozici stabilního zaměstnavatele. Ani pandemie covidu neohrozila její rozvoj, což potvrzují i prestižní ratingové certifikáty D&B a CRIF.

Průměrná doba zaměstnanosti v koncernu činí 8,8 let, v hořátevském závodě je to dokonce 10 let. Téměř polovina zaměstnanců tu pracuje deset a více let, což dokládá nejen stabilitu firmy, ale svědčí i o dlouhodobé loajalitě lidí ke společnosti.

Oslavy 20. výročí vyvrcholí letním festivalem pro zaměstnance. Touto akcí chce Fresenius Kabi Hořátev poděkovat svým lidem za jejich nasazení a oslavit nejen úspěšnou minulost, ale i budoucnost firmy.

„Stabilita a dlouhodobé vazby jsou pro nás klíčové. To platí nejen pro naše zaměstnance, ale i pro zákazníky a nemocnice, které na naše výrobky spoléhají,“ říká Iva Macková.

