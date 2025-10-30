V Jablunkově pozor u stavby oválu pro bruslaře, která zasahuje do vozovky

Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: „V Jablunkově nyní budujeme kolem základní školy ovál pro inline bruslaře. Jedná se o poměrně komplikovanou stavbu. Tuto komunikaci nemůžeme úplně uzavřít, protože slouží jako obslužná cesta k rodinným domům a zároveň jako zkratka na Písečnou. Je to také přístupová komunikace do Městského lesa, takže v případě potřeby zásahu složek IZS musí zůstat průjezdná. Jsem proto moc rád za toleranci nejen ze strany stavebníků, ale i obyvatel, návštěvníků školy, majitelů domů a všech, kteří tudy projíždějí. Protože se v blízkosti nachází základní škola, projíždí tudy i autobus, který vozí děti na bazén nebo na výlety. Zároveň je zde zajišťováno zásobování školní jídelny, takže je potřeba počítat s většími dodávkami. Jak jsem se přesvědčil, stavebníci vše sledují, průjezdnost je bezproblémová, nevznikají kolony a situace není nebezpečná. Je jen třeba, aby všichni dávali pozor jeden na druhého.“
Hotovo by mohlo být v lednu, pokud počasí dovolí...
Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: „Omezení by mělo trvat do konce ledna, ale podle povětrnostních podmínek to vypadá, že se termín může posunout. Celé září pršelo, takže bude nutné provést větší sanaci podloží. Jsou to komplikace, ale věřím, že pro stavbu to bude ku prospěchu. Po dokončení stavby vznikne nový ovál, který bude bezpečnější. Stávající chodník nebyl od doby výstavby školy – tedy padesát let – nikdy dokončen. Neznáme důvod, proč tomu tak bylo, ale novou stezku budou moci využívat nejen chodci, ale i cyklisté a inline bruslaři. Věřím, že to přispěje k větší bezpečnosti a plynulejšímu provozu. Navíc zachováme i parkovací místa, která zde byla dříve.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava