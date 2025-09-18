V Jaroměři byla představena Petice proti těžbě štěrkopísku na Starém Plese

Petice vyjadřuje nesouhlas s potenciální těžbou v území, které je podle územního plánu vedeno jako trvalý travní porost a kde se nacházejí cenné přírodní mokřady i biotopy chráněných druhů, například ledňáčka říčního, čápa černého či klínatky rohaté. Přestože zastupitelstvo v červnu přijalo usnesení, že do konce svého funkčního období nezmění územní plán, obavy veřejnosti přetrvávají.
„Chceme, aby se příroda v této lokalitě zachovala v podobě, v jaké tu je. Na pozemcích, kde by měla probíhat těžba, chceme, aby byl navrácen trvalý travní porost. Odjakživa tu byly louky a příroda si zaslouží zůstat taková, jaká je,“ uvedl člen spolku Tomáš Merkl.
Podle něj není hlavní hrozbou jen samotná těžba, ale i způsob, jakým může být prosazena: „Máme obavy, že těžbu se někdo pokusí prosadit nepřímo – například pod záminkou protipovodňové stavby. Jakmile by se jednou do území vstoupilo, je velmi těžké další zásahy zastavit.“
Napjatá je podle něj i komunikace s vedením města. „Starosta Bc. Jan Borůvka za hnutí Ano 2011 na zastupitelstvu ale výslovně ujistil, že nikdy nebude souhlasit s těžbou štěrkopísku. Jeho chování tomu ale ne vždy odpovídá. Namísto otevřené spolupráce čelíme právním tlakům a dokonce pokusům o cenzuru našeho facebookového profilu,“ dodává Merkl. „Navíc ani po více než roce od nahlášení nepovolených vrtů v předmětné lokalitě nebyla žádná správní řízení městem dokončena, k jejich zahájení došlo na základě našich urgencí až po více než roce“.
Na středeční jednání se spolek připravil nejen s podporou veřejnosti, ale i právníků. „Máme připravené materiály, které jsme sbírali několik měsíců. Pokud by někdo chtěl otevřít cestu k těžbě, budeme se bránit všemi dostupnými prostředky.“
Merkl zároveň zdůrazňuje jedinečnost lokality: „Máme tu důležité zdroje pitné vody pro Jaroměř a okolí - 25% ročního odběru. Máme tu také přírodní mokřady, které zadržují vodu v krajině. Jinde se za jejich umělé vybudování vydávají obrovské částky. My je tu máme přirozenou cestou. Je třeba je jen chránit a hospodařit tak, jak se má.“
Dle očekávání spolku bylo středeční zastupitelstvo Jaroměře nejen technickou diskuzí o územním plánu, ale především zkouškou toho, zda bude respektován silný hlas veřejnosti. „Petice je hlas lidu a měla by být brána vážně – ne jako dokument k právnímu přezkumu. Je to politický vztyčený prst.“
Spolek občanů proti těžbě na Starém Plese
Tomáš Merkl, člen výboru spolku