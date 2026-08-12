V Jedovnici se rekonstruuje křižovatka, provoz řídí semafory, za volantem zde dejte pozor

Monika Švehlová, tisková mluvčí SUS JMK: „S koncem června jsme zahájili přestavbu stávající křižovatky v Jedovnicích. Stávající uspořádání komunikací bylo nebezpečné, a to je i důvod této realizace včetně toho, že nová křižovatka bude i pro řidiče bezpečná.“
V místě stávající tak vzniká nová bezpečnější styková křižovatka. Rekonstrukce se dotkne jak samotné křižovatky, tak i okolí.
Monika Švehlová, tisková mluvčí SUS JMK: „Realizace bude řešit i úpravu stávajících a nových autobusových zastávek a chodníků. Součástí stavby bude i úprava sjezdů a připojení komunikací včetně čerpací stanice. Dále dojde k obnovení a doplnění veřejného osvětlení a přeložce plynovodu. Křižovatka bude po celou dobu stavby průjezdná na semafory.“
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje by měla mít hotovo do konce října letošního roku, to už řidiči křižovatkou projedou bez omezení.
Zdroj: POLAR televize Ostrava