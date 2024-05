V Kameničce platí uzavírka kvůli rekonstrukci kanalizace, řidiči neprojedou

Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek KSÚS: "Kamenička patří pod Kamenici a kanalizaci tam dělají ve velkém rozsahu. Hlavní práce na sítích a kanalizacích proběhly už v loňském roce. Letos už probíhá pokládka nového povrchu, a to i v tom úseku, který vede dál přes Chlumek. Toto je poslední chybějící úsek. Do konce května by to mělo být hotové. Objížďka není nijak dlouhá.“

Objízdná trasa je dlouhá zhruba 13 kilometrů a je vedena přes Kamenici po silnici II/351, dále po komunikaci II/602 přes Řehořov až do Měřína. Odtud pak po silnici II/349 až k části obce Pustina.

Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek KSÚS: "To co rozbila obec, platí obec, to co se kanalizací nerozbilo, tak připlácíme my jako krajská správa. Ta silnice bude kompletně opravená, jako nová.“

Práce na rekonstrukci i s dopravním omezením by měly skončit 28. května.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

PROTEXT