V Karolinu se bude konat mistrovství Evropy ve hře go

Mezi hlavní favoritky patří úřadující mistryně Evropy Li Ting z Rakouska (držitelka výkonnostní třídy 1. profesionální dan), evropská šampionka z roku 2019 Ariane Ougier z Francie (5. dan), mistryně z roku 2017 Manja Marz z Německa (4. dan) a letošní absolutní juniorská mistryně Evropy do 18 let Olesia Malko z Ukrajiny (4. dan). Z českých hráček se o nejvyšší příčky budou ucházet Jitka Bártová (3. dan) a Adriana Podpěrová (2. dan).
"Je pro nás velkou ctí hostit mistrovství Evropy žen právě v Praze," říká Adriana Podpěrová, předsedkyně České asociace go, která se akce zúčastní také z pozice hráčky. "Pro české hráčky je to skvělá příležitost poměřit své síly s nejlepšími soupeřkami z celé Evropy a samotná akce navíc inspiruje další ženy a dívky naučit se go a zlepšovat se ve hře. Z mistrovství se hráčky kvalifikují například na několik prestižních světových šampionátů v Asii."
České go na evropské scéně získává respekt díky dlouhodobé úspěšnosti domácích hráčů a kvalitě místních turnajů. V loňském roce se u nás například konal Grand Slam, nejprestižnější evropská akce roku, na kterou se sjeli nejsilnější hráči kontinentu. Česká asociace go také pravidelně vysílá své reprezentanty na mezinárodní soutěže, kde dosahují vynikajících výsledků, což spolu s pořadatelstvím tak významných turnajů potvrzuje vysokou úroveň české go komunity.
"Tento ročník šampionátu přilákal dosud nejsilnější startovní pole v historii evropského ženského go," doplňuje Milena Bocle, viceprezidentka Evropské go federace. "Je skvělé vidět, jak se svět ženského go v Evropě rozvíjí a kolik talentu se na mistrovství sejde."
Go je nejstarší desková strategická hra na světě. Vznikla před 4–5 tisíci lety v Číně a rozšířila se po celé východní Asii, kde je populárnější než šachy. Cílem hry je obklíčit co nejvíce kamenů soupeře a zároveň získat co největší část desky. Přestože má hra jednoduchá pravidla, nabízí nesrovnatelně více kombinací než šachy. Mezi jejími hráči byli například Albert Einstein nebo zakladatel Microsoftu Bill Gates.
