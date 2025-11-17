V Karviné-Starém Městě probíhá sanace komunikace na náměstí Ondry Foltýna

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: “Na náměstí Ondry Foltýna nyní probíhají práce na opravě vozovky a chodníku. Jedná se vlastně o další etapu. Práce budou probíhat v délce 270 metrů a zahrnují výměnu celkového povrchu vozovky, včetně konstrukčních vrstev. Chodník bude také nový, bude dlážděný a součástí je také výměna obrubníku. Práce budou probíhat do konce letošního roku a objízná trasa je vedená na opačné straně potoka. To znamená pouze mezi dvěma mostky, není tedy nijak dlouhá a řidiče příliš neomezí. Autobusové zastávky jsou také přemístěny na objízdnou trasu na opačnou stranu vodního toku.”
Město žádá občany o zvýšenou opatrnost v okolí staveniště a respektování dopravního značení. Zároveň město děkuje za trpělivost a pochopení během realizace této akce, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke zlepšení vzhledu prostranství.
Zdroj: POLAR televize Ostrava