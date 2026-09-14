V Karviné zmizí byt z nabídky za 7 týdnů, v Českém Krumlově za necelé 4 měsíce

A jak často prodávající slevují? Celostátně zlevní zhruba každá čtvrtá nabídka, rozdíl mezi okresy je až trojnásobný — na Jesenicku 41 %, na Benešovsku 13 %. V Českém Krumlově se nabízí nejdéle, ale slevuje se málo.
Jde o nabídkové ceny; zmizení inzerátu nemusí znamenat prodej. Nemovitomat sjednocuje nabídku nemovitostí z celé ČR, sleduje vývoj cen, odhaduje prodejní cenu i nájemné a srovnává investiční lokality. Detaily na https://nemovitomat.cz/statistiky/kam-investovat-do-nemovitosti/
Příloha k tiskové zprávě je dostupná ZDE
Zdroj: Nemovitomat s.r.o.