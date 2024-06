V Komárovicích se chystá uzavírka, řidiči si zajedou

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚS: „Ta akce se jmenuje Komárovice průtah, ten průtah se ale dokončil už v minulém roce. Obec zde dělala sítě a my jsme se spolupodíleli na opravě povrchu. Teď budou probíhat práce na úseku z Komárovic až po křižovatku Valdek. Ta silnici teď bude opět uzavřená a řidiči to budou muset objíždět.“

Práce na rekonstrukci začnou zhruba v polovině června. Šířka vozovky po rekonstrukci zůstane zachována.

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚS: „Bude se tam provádět recyklace za studena, to znamená, že ten stávající kryt se zrecykluje a rozemele, přidá se tam cementové pojivo a asfaltová emulze. Potom co to vytuhne, tak se tam udělají dvě asfaltové vrstvy a bude tam pěkná nová silnice."

Práce na opravě vozovky by měly trvat jeden měsíc.

Zdroj: POLAR televize Ostrava