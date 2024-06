V Kroměříži byla poprvé v historii udělena Zlatá Porta

Nechybělo mnoho a letošní ročník by se mohl konat jinde než v Kroměříži. „Po pátém ročníku jsme ji chtěli poslat zase do jiného města, ale kroměřížský radní Jiří Kašík nás přesvědčil, aby zůstala zde,“ řekla v úvodu sobotního soutěžního dne předsedkyně Pionýra a členka pořadatelského štábu Dětské Porty Darina Zdráhalová. Radní Jiří Kašík poté vysvětlil, proč si přál, aby tato akce zůstala ve Zlínském kraji. „Kroměříži se přezdívá Hanácké Athény, což je symbol dvou oblastí – jednak je to něco starobylého a historického, ale zároveň byly Athény synonymem vzdělanosti a kultury. A já se snažím přetáhnout Kroměříž od stáří a historie ke vzdělanosti a kultuře,“ řekl Kašík. Dětské Portě udělil záštitu i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Dětskou Portu letos moderovaly dvě zpěvačky – Jana Štěpánová a Jana Rychterová. Zkušenosti už spolu mají, byly to právě ony dvě, které před dvěma lety moderovaly netradiční on-line ročník Dětské Porty. Před vyhlášením výsledků dámy společně vystoupily na společném koncertu.

Vitrážové kytarky, které také pro letošní ročník vyrobil kroměřížský umělec Milan Šanda, byly předány v samotném závěru večera. Oceněni byli například Vít Kotora z Plzně, hudební skupiny UBA či Sananaj či táborová skupina Kamarádi z Holešova. Absolutním vítězem letošního ročníku se stal Jan Novorka z YY, jenž uspěl nejen v sólové kategorii, ale také se svou mladší sestrou Antonií. Porota, v níž usedli například hudebník Jan Kamír, bývalá vítězka Dětské Porty Irena Petříková či Miloš Keller z Country rádia, se letos po šesti letech rozhodla udělit Zlatou Portu. A jejím novým držitelem se stal právě dvanáctiletý Jan Novorka. „Honza se Dětské Porty účastní už počtvrté a zvítězil ve všech ročnících kromě jednoho, kdy byl druhý. Letos se mu navíc podařilo zvítězit ve dvou kategoriích, je u něj vidět pokrok a právě proto mu Zlatou Portu dáváme,“ vysvětlil předseda poroty Miloš Keller. To ovšem není všechno, Jan Novorka získal ještě ocenění za kytarový projev a navíc s Antonií dostali pozvánku na Portu do Řevnic. „Nečekal jsem, že se takhle malí můžeme dostat na dospěláckou Portu. Je to pro nás čest,“ řekl po vyhlášení Honza, který už loni dělal předskokana folkaři Víťovi Troníčkovi.

Potřetí byla součástí Dětské Porty i soutěž Tleskáme soupeřům. „Každý účastník soutěže mohl dát hlas soutěžícímu, který mu byl v průběhu celého finále svým jednáním, vystupováním, projevem i chováním nejvíce sympatický – bez ohledu na hudební úroveň jeho vystoupení,“ vysvětluje šéf organizačního štábu František Čálek. Háčkovanou, ručně vyráběnou figurku tleskajícího trampa si odnesl Ondřej Jakubík, který publikum bavil svou bezprostředností i vlastními texty písniček. „Vůbec jsem to nečekal – je to obrovské překvapení. Je to pro mě asi nejdůležitější cena. Potvrzení, že to bavilo lidi, je to, co mám nejraději,“ popsal mladý písničkář z Oder na Ostravsku, jenž už pravidelně koncertuje sám nebo s písničkářem Michalem Horákem.

