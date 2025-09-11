V kůži slavného Mavericka: Když adrenalin vystřelí až do nebe

Praha 11. září 2025 (PROTEXT) - Na letišti se rozléhá dunění motoru, vzduch v kabině je plný očekávání a napětí. Stíhačka se pomalu rozjíždí po dráze, motor burácí a tělo pilota i pasažéra se vmáčkne do sedačky. Odpočítávání končí, stroj zrychluje a během pár vteřin se svět mění v proud barev a pohybu. "Let stíhačkou představuje vrchol adrenalinu. Nic intenzivnějšího člověk zažít nemůže," říká Filip Navrátil, zakladatel společnosti PRESTON Aviation, která lety stíhačkou nově poskytuje.

Extrémní zážitky jsou přitom mezi Čechy v poslední době stále populárnější. Tandemové seskoky padákem, bungee jumping nebo paragliding patří do nabídky podobných aktivit už několik let. Lety stíhačkou jsou ale poměrně novým typem zážitku. "Není to věc, která by byla běžná. Se stíhačkou mohou létat pouze piloti, kteří prošli speciálním výcvikem. Ve většině zemí okolo České republiky nejsou navíc komerční lety těmito stroji povolené. Jezdí k nám proto nadšenci z Německa, Polska nebo Rakouska, aby si takový let dopřáli. Zájem je v posledních měsících opravdu velký, denně jsme schopni zrealizovat až dvanáct letů," popisuje letecký specialista Ing. Samuel Chmura z firmy PRESTON Aviation, která v Brně zprostředkovává lety na strojích československé výroby Aero L-39 Albatros a Aero L-29 Delfín.

Oba stroje jsou ikonami československého letectví a dodnes představují významný kus letecké historie, zároveň nabízejí jedinečný zážitek díky svým letovým charakteristikám. Zážitek je ale vyhledávaný nejen nadšenci do létání a vojenství, ale stále častěji jím také ředitelé a majitelé velkých firem odměňují třeba svoje nejlepší zaměstnance.

Mezi ty, kdo využili let stíhačkou jako odměnu pro své zaměstnance, patří i Lukáš Drlík, majitel firmy Zdravé stravování, která denně prodá okolo 35 tisíc krabiček s pestrou stravou. "Klasické finanční benefity už dnes nikoho moc nepřekvapí. Hledal jsem něco, co opravdu zaujme a zůstane v paměti. Let stíhačkou mi připadal jako zajímavá alternativa. Vidět nadšení a radost v očích zaměstnance po přistání, to je k nezaplacení. Je to investice do lidí, která se vrátí v jejich motivaci a loajalitě," vysvětluje Lukáš Drlík, proč si pro odměnu svých nejlepších pracovníků vybral právě zážitkový let.

Let trvá přibližně dvacet minut, během kterých se každý okamžik stává výjimečným. Samotnému startu předchází důkladné školení, kdy pilot vysvětlí, co pasažéra čeká a jak bude probíhat komunikace během letu. "Letoun L-39 Albatros má i katapult, takže součástí instruktáže jsou také pokyny k jeho použití. Už to je pro mnohé trochu adrenalin," směje se pilot letounu L-39 Albatros Antonín Karmazin.

Aby byl zážitek opravdu komplexní, po školení následuje převlečení do pilotní kombinézy. "Většině lidí se vybaví film Top Gun a pochvalují si, že se cítí jako Tom Cruise ve slavné roli pilota Mavericka. Letecká kombinéza je ale kromě zážitku důležitá také proto, aby lidé lépe snesli přetížení působící na tělo během zrychlení nebo změny směru pohybu," doplňuje Filip Navrátil. Po oblečení kombinézy mohou lidé, stejně jako Maverick, usednout do letounu.

Tři, dva, jedna, start. Jakmile pilot dokončí odpočítávání, stroj začne téměř okamžitě nabírat výšku. "Stoupání je u Delfína nebo Albatrose třikrát rychlejší než u klasického dopravního letounu. Při některých manévrech se můžeme dostat až na 4 G, ale jsme opatrní. Pilot musí přesně vědět, co je pro člověka, který s ním letí, bezpečné a komfortní," popisuje pilot letounu L-39 Albatros Antonín Karmazin. Ten už se stíhačkou nalétal tisíce hodin a pasažér si tak může být stoprocentně jistý, že je v těch nejlepších rukách.

Samotný let je jako neuvěřitelně rychlá jízda na horské dráze. "Žaludek létá nahoru a dolů, ale díky vyplavenému adrenalinu se málokomu udělá špatně. V kombinaci s nepopsatelným zážitkem, kdy člověk vidí zaoblenost zeměkoule, dostává realita úplně nový rozměr," líčí Samuel Chmura z PRESTON Aviation.

To potvrzuje i student Pavel Novotný, který dostal zážitkový let L-39 Albatrosem jako dárek od rodičů k osmnáctým narozeninám. "Byl to vrcholný zážitek, po kterém se těžko hledá další. Nic se nevyrovnalo takovému přílivu adrenalinu. Pilot, se kterým jsem letěl, byl naprostá špička. Na svět už se dívám úplně jinou perspektivou," popisuje s nadšením své dojmy ze zážitku.

Celý dvacetiminutový let se nahrává na kameru, video pak lidé dostanou jako památku na jedinečný zážitek. "Často jsou ještě několik hodin po přistání jako v transu. Špatně se zvyká na to, že pohyb už je jen dopředu, dozadu, doprava, doleva. Stoupání a klesání jim chybí," vysvětluje Samuel Chmura.

Podle něj je zážitek z letu stíhačkou nejkrásnější od jara do podzimu. "Krajina je barevná, zajímavá, vizuálně je to moc hezká scenérie. Největší zájem ale zažíváme v létě v době dovolených, kdy jsou lidé nastavení na to, že mají čas na sebe," doplňuje. Proletět se stíhačkou je ale možné celoročně.

Stejně tak je možné v kterémkoliv ročním období vyzkoušet let armádním vrtulníkem AH-1 Cobra, který PRESTON Aviation nabízí v Hradci Králové. Tento dvoumístný stroj je ve střední Evropě naprostým unikátem a jeho obratnost i schopnost provádět náročné manévry přinášejí zase úplně jiný druh adrenalinu.

"Let vrtulníkem Cobra je zaměřený spíše na dynamické manévry než na rychlost, a nabízí tak jedinečný prožitek z akrobacie ve vzduchu. Pasažér sedí vzadu, zatímco zkušený vojenský pilot předvádí schopnosti, které jsou u běžných vyhlídkových letů nemyslitelné," uzavírá Samuel Chmura.

 

O PRESTON Aviation

PRESTON Aviation je dceřinou společností investiční skupiny PRESTON Capital a.s., která kromě letecké přepravy působí také v oblasti udržitelné energetiky, těžby a edukace o kryptoměnách a realitního developmentu. PRESTON Aviation se specializuje na poskytování vyhlídkových, zážitkových a obchodních letů, které klientům přinášejí jedinečnou perspektivu a nezapomenutelné zážitky. Kromě vyhlídkových a zážitkových letů vrtulníky nově PRESTON Aviation nabízí také zážitkové lety cvičnými a stíhacími letouny, konkrétně na strojích L-39 Albatros, L-29 Delfín a MIG-15. Díky profesionálním pilotům, důrazu na bezpečnost a zázemí silné investiční skupiny nabízí PRESTON Aviation spojení vášně pro létání s prvotřídními službami.

 

 

Zdroj: PRESTON Aviation

 

 

11. září 2025  11:25

