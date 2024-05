V Letňanech startuje 27. ročník Výstavy stanů, návštěvníkům nabídne nejvíce turistického vybavení pod jednou střechou ve střední Evropě

Letošní 27. ročník výstavy stanů od společnosti 4camping se opět návštěvníkům představí na Výstavišti v Praze Letňanech. Od května do srpna si zájemci prohlédnou 185 postavených stanů, 350 modelů spacáků a karimatek, 500 druhů batohů na turistiku a přes 300 modelů kempingového nábytku. Hlavním cílem výstavy je podpořit všechny, kteří si nové vybavení chtějí prvně osahat a vyzkoušet na vlastní kůži.

Zájemci si na místě najdou a vyzkouší nejvhodnější kempingové vybavení. Výstavou je provede proškolený personál a outdooroví nadšenci, kteří jim pomohou porovnat a vybrat výbavu na hory, túry, vodu, nebo procházky po městě či po lese. Kromě tradičního sortimentu jako jsou stany, spacáky a batohy, které by účastníci na Výstavě stanů mohli očekávat, přichází pořadatelé letos nově i s výběrem oblečení a širokou nabídkou obuvi nejen do přírody. To vše budou po celé léto doprovázet akce a soutěže s hodnotnými cenami

„Výstava stanů je vlastně velmi obecný název, na výstavišti zájemci najdou mnohem víc. Třeba testovací prostor pro karimatky a nespočet možností, jak si výbavu a oblečení na vlastní kůži vyzkoušet a osobně se jím probírat. Máme proškolený personál připravený pomoci, takže si návštěvníci mohou sedat, nastavovat i oblékat se od rána až do večera. Nad rámec prodeje a poradenství i letos spouštíme oblíbenou soutěž o ceny v hodnotě 650 tisíc, ve které zákazníci mohou vyhrávat každý týden,“ komentuje začínající výstavu manažer obsahu 4camping Vít Hruška.

Výstava potrvá ode dneška až do 25. srpna, každý den včetně víkendů a státních svátků od 10 do 20 hodin. Vstup i parkování je zdarma. Kromě nákupu na místě bude výstava sloužit i jako výdejní místo e-shopu 4camping.cz.

Zdroj: ShrtCut Studio

