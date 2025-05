V Libereckém kraji klesl počet dopravních nehod. Ale jen „opticky“

25 821 - číslo, které v policejních statistikách reprezentuje počet dopravních nehod, které se staly na českých silnicích od začátku ledna do konce dubna tohoto roku. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to je o 2 271 méně. V porovnání zmíněných období se také snížil počet usmrcených v důsledku nehod. Statistiky evidují za první čtyři měsíce roku 2025 celkem 120 mrtvých, tedy o dva méně než v roce uplynulém. Snížil se také počet dopravních nehod motocyklistů. Letos se jich stalo 645, tedy o 60 méně oproti roku 2024. Nižší je také počet nehod, usmrcených i těžce zraněných cyklistů.

Nehodová bilance Libereckého kraje za první čtyři měsíce roku 2025 se také může pochlubit klesajícím počtem dopravních nehod. Policie jich v kraji eviduje celkem 1 506, což je proti lednu až dubnu loňského roku pokles o 92. Ruku v ruce s tím jde i nižší počet usmrcených i těžce zraněných. Nejvíce se bouralo v okrese Liberec. V policejních statistikách je za první čtyři měsíce roku zapsáno 603 nehod, což je v meziročním srovnání o 55 méně. Následují okresy Česká Lípa a Semily. Výjimkou je okres Jablonec nad Nisou, kde počet dopravních nehod meziročně stoupl, a to o 12 na 231.

Přílišný optimismus nad klesajícím počtem nehod ale není zcela na místě, jak vysvětluje kpt. Mgr. Tomáš Hnilička z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. „Nehodovost v policejních statistikách klesla především z důvodu neevidování dopravních nehod, které byly zaviněny zvěří. Od 1. dubna platí zjednodušený postup při přijetí oznámení o střetu se zvěří. Pokud jsou splněny podmínky takového postupu, policejní hlídka na místo dopravní nehody nevyjíždí, ale na vyžádání Policie ČR poskytne pouze potvrzení o oznámení o střetu se zvěří.“ Mezi výše zmíněné podmínky patří například to, že škoda na vozidle nepřesahuje 100 tisíc korun, při nehodě nedojde ke zranění osob ani škodě na majetku třetích osob a vozidlo nebo zvěř nebrání provozu. „V dubnu tohoto roku jsme v Libereckém kraji statisticky evidovali pouze osmnáct nehod se zvěří, jinak za první tři měsíce to bylo v průměru osmdesát nehod se zvěří za měsíc,“ doplňuje kpt. Mgr. Tomáš Hnilička a dodává: „Od 1. 7. 2025 dojde ke změně zákona o silničním provozu a navýší se limit pro nahlášení dopravní nehody na 200 tisíc korun, což může letos vést ještě k „vyššímu“ poklesu statisticky evidovaných dopravních nehod.“

V Libereckém kraji se reálně snížil počet usmrcených i těžce zraněných v důsledku dopravních nehod. S teplým počasím vyrazili na silnice cyklisté a motorkáři. V porovnání s prvními čtyřmi měsíci loňského roku, letos ubylo nehod u těchto dvou skupin. Podle ředitele Týmu silniční bezpečnosti Jana Poláka by bylo chybou dělat předčasné závěry. „Policie České republiky se na tyto skupiny zaměřuje především v jejich sezoně, tedy i vyhodnocení za první čtyři měsíce by bylo předčasné, i když tam drobný pokles přeci jen je. Sezona cyklistů a motorkářů ale teprve začíná, uvidíme jaké statistiky přinese.“

V kraji dlouhodobě s účastníky silničního provozu pracují a vzdělávají. Snahou je snížit nejen počet nehod, ale také zvýšit bezpečnost na silnicích, jak potvrzuje náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Jan Sviták: „Liberecký kraj se v oblasti bezpečnosti silničního provozu zapojuje do republikových projektů, které míří nejen na účastníky silničního provozu, ale také na systém jejich výuky. Příkladem je dlouhodobá podpora dopravní výchovy, podpora seminářů pro pedagogy a preventisty nebo podpora tvorby nových pomůcek. V oblasti motocyklistů se pak Liberecký kraj aktivně účastní projektu Učme se přežít, který zahrnuje nejen kurzy pro veřejnost, ale také tvorbu metodických pomůcek pro učitele autoškol a zkušební komisaře.“

Projekt Učme se přežít pomáhá například zdokonalovat jízdní dovednosti motorkářů, seznamuje s legislativou, pomáhá předvídat rizika i učí ohleduplnosti. Projekt dlouhodobě drží vysoký standard i díky tomu, že tým veškeré materiály doplňuje a aktualizuje s ohledem na stále se vyvíjející technologie i nové asistenční systémy. Každý rok tvůrci dopisují novou aktuální metodiku, nutné je reagovat na změny v legislativě, stále rozšiřovat výuku a přidávat další úkony, které je nutné trénovat. „V poslední době jsme například přidali do metodiky chyby, kterých se motorkáři při jízdě dopouštějí. Patří mezi ně například špatně umístěná ruka na plynu. To je jedna z mnoha věcí, které musí motocyklista pro bezpečnou jízdu zvládat. Vzdělávání motorkářů je celoživotní,“ upřesňuje hlavní instruktor Učme se přežít Jiří Novotný. Součástí projektu jsou například výuková videa na vnímání rizik. Unikátní aplikace nabízí řidiči motocyklu, aby mohl v bezpečí domova vnímat rizika a všechno, co ho ohrožuje, ze svého pohledu. Je možné vyzkoušet si tak vlastní reakce. Projekt Učme se přežít vznikl před patnácti roky jako regionální projekt Libereckého kraje, postupně se stal projektem celorepublikovým, poté překročil hranice České republiky a dnes ho znají v celé Evropě.