V Macau se bude konat CreatorWeek 2025, jenž spojí východní a západní kultury v rámci pětidenní oslavy obchodu, obsahu a komunity

  10:55
Macao (Čína) 25. srpna 2025 - (PROTEXT/PRNewswire) - Macao Government Tourism Office (MGTO) (Úřad pro cestovní ruch vlády Macaa, MGTO) a spolupořadatelé z Branded uspořádají ve dnech 24. až 28. října 2025 CreatorWeek Macao 2025, který se zaměří na globální ekonomiku tvůrců, kulturu, zábavu a komunitu. Cílem akce je zdůraznit činorodou kreativní ekonomiku Macaa a jeho postavení jako centra kulturní výměny mezi Východem a Západem.

V souvislosti s rychlým rozvojem globální ekonomiky tvůrců a příležitostmi, které se v Macau nabízejí, spojí CreatorWeek Macao přední čínské a západní sociální sítě, špičkové tvůrce obsahu z celého světa a slavné hosty v rámci každoroční oslavy kreativity a kultury. Macao, město spojující čínské a západní vlivy, je jediným místem na světě, kde jsou volně přístupné hlavní platformy jako Douyin, RedNote a WeChat, stejně jako TikTok, Instagram, Facebook a YouTube. Tato jedinečná otevřenost činí z Macaa ideální most mezi čínsky mluvícími uživateli a globální digitální komunitou. Akce shromáždí vysoké představitele těchto platforem, aby se podělili o své poznatky a prozkoumali možnosti spolupráce. Vzhledem k tomu, že stále více mezinárodních tvůrců vstupuje na čínský trh, první světová akce pro tvůrce v Macau poskytne globální platformu pro mezikulturní výměnu, společnou tvorbu obsahu a rozvoj kreativní ekonomiky.

Akce, kterou podporuje šest integrovaných resortů v Macau – MGM, Galaxy Macau™ Integrated Resort, Sands China Ltd., Wynn Resorts Macau, SJM Resorts, S.A. a Melco Resorts & Entertainment –, přivítá 250 zahraničních hostů, včetně 180 klíčových tvůrců veřejného mínění, 50 řečníků a 20 kapel. Akce se bude konat v šesti klíčových zónách a bude podporovat otevřenou a inspirativní výměnu názorů pomocí různých přístupů, včetně tvorby obsahu, obchodního dialogu, uměleckých vystoupení a interakce s komunitou. Mezi pozvanými hosty jsou mimo jiné zakládající člen Black Eyed Peas, apl.de.ap, nejvýznamnější tvůrce krátkých videí na YouTube Alan Chikin Chow, francouzská beatboxová skupina Berywam, fitness influencerka Chloe Ting, tanečnice a tvůrkyně obsahu na YouTube Nicole Laeno a další.

Šest zón bude zahrnovat prostor pro zahajovací a závěrečné akce a speciální zónu pro obchodní konference. Tam se sejdou přední světoví tvůrci, digitální podnikatelé a vedoucí představitelé odvětví, aby prozkoumali nové trendy ve tvorbě obsahu, které spojují Východ a Západ, a podělili se o své odborné poznatky. Zóna Creator Fan Wellness (Tvůrce Fan Wellness) nabídne čtyři pozoruhodné akce, kde hvězdní tvůrci a instruktoři povedou lekce jógy, meditace a fitness, čímž promění působení na internetu v pozitivní energii a smysluplné vztahy v reálném světě. Zóna setkání s fanoušky nabídne nezapomenutelné osobní zážitky s oblíbenými tvůrci. Zóna Creator Artist Showcase (Prezentace tvůrců umělců) představí dynamickou sestavu zahraničních a místních hudebníků a vytvoří mezikulturní hudební zážitek, který překračuje hranice. V zóně Creator Academy (Akademie tvůrců) budou přední tvůrci a hlasy z oboru sdílet své kreativní postřehy.

Chcete-li se zúčastnit, zaregistrujte se zdarma na www.creatorweek.live a sledujte @visitmacao na Instagramu a Facebooku, a oficiální účet MGTO na TikTok, YouTube, Douyin a RedNote, abyste získali aktuální informace o akci.

O Macau

Macao je pulzující město známé svým bohatým kulturním dědictvím, zábavou světové úrovně a rozmanitou kulinářskou scénou. Jako přední turistická destinace nabízí Macao jedinečnou směsici Východu a Západu, kde se prolínají starodávné tradice s moderními atrakcemi. Ať už prozkoumáváte jeho historické památky, užíváte si rušný noční život nebo ochutnáváte jeho proslulou kuchyni, Macao slibuje každému návštěvníkovi nezapomenutelný zážitek.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2754351/image_818622_27398811.jpg 

KONTAKT: Lia Qiu, liaqiu@guruonline.com.hk; Levana Lin, levanalin@guruonline.com.cn; Kiki Li, kikili@guruonline.com.hk

