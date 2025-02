V Malých Nošovicích je kvůli velkým investicím omezena doprava

Zásadní změnou v letošním roce v Malých Nošovicích kvůli výstavbě kanalizace je uzavření mostu přes D48 směrem k průmyslové zóně a uzavření všech sjezdů do části Malých Nošovic komunikace II/648 na trase Dobrá-Vojkovice.

Jiří Myšinský (SNK), starosta Nošovic: "Při příjezdu v Dobré, na pomezí katastru Nošovice a Dobré, je problematická křižovatka, kde registrujeme skoro každý týden vážnou dopravní nehodu, kdy nám to vadí, starostům Dobré i Nošovic, ale kraj nám přislíbil, že tuto křižovatku vyřeší kruhovým objezdem."

Vjezd v dotčených úsecích je povolen pouze místním, obslužným službám a složkám IZS. Doprava musela být omezena i rychlostně, a to na 30 km za hodinu, vzhledem nadměrnému provozu nákladních aut a stavební techniky zajišťující nejen výstavbu kanalizace, ale i nových nájemních bytů a rodinných domů.

Jiří Myšinský (SNK), starosta Nošovic: "V Malých Nošovicích vznikne do roku 2027 asi 100 bytových jednotek, zejména nájemní byty, které my vystavujeme i za pomocí dotačního programu, chceme, aby se mladí nastěhovali do Nošovic, potřebujeme omladit.”

Pro další rozvoj obec počítá také s tím, že bude nutné vybudovat místní komunikace, ty budou s obousměrným provozem.

Zástupci obce také komunikují s ministerstvem dopravy kvůli důležité dostavbě mimoúrovňového křížení mezi průmyslovou zónou a Malými Nošovicemi, aby měli místní občané přímý nájezd na dálnici.

Zdroj: POLAR televize Ostrava