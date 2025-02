V Metropoli Zličín rozkvetla naděje. Pomozte díky tulipánu onkologicky nemocným dětem

Březen je měsícem naděje. V rámci 13. ročníku Tulipánového měsíce, který pořádá nezisková organizace Amelie, proběhne v nákupním centru Metropole Zličín benefiční prodej tulipánů – květů, které jsou symbolem lepších zítřků. Kvítka si budou moci návštěvníci zakoupit v období mezi 6. a 9. 3. v prostorách nákupního centra. Z celkového výtěžku pak 30 % poputuje na odborné služby psychologů, sociálních pracovníků a dalších specialistů, kteří pomáhají lidem čelit náročným situacím spojeným s onemocněním, a to zcela bezplatně v Centrech Amélie.

A proč právě tulipán? Květina totiž zdobí logo organizace Amelie. Ta má za cíl, aby onkologicky nemocní a jejich blízcí mohli žít plnohodnotný život i navzdory této nemoci.

Pomoc je tu pro všechny

Na centrálním náměstí nákupního centra Metropole Zličín najdete také Květinu splněných přání, díky které můžete udělat radost dětem na psychiatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice. Květina v sobě ukrývá malé dětské sny a přání – od knih a kreativních sad po sportovní vybavení a dekorace do pokojíčků. Stačí si vybrat přáníčko, koupit odpovídající dárek a do 31. března ho donést na infostánek. Všechny dary poputují dětem přímo do nemocnice.

