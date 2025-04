V Náchodě počítejte s dopravními komplikacemi

Aktuálně se opravy týkají jízdního pruhu na Polsko. Práce jsou tady rozděleny celkem do sedmi etap a nového povrchu vozovky se řidiči dočkají také v Polské a Kostelecké ulici.

Jan Rýdl, tiskový mluvčí, ŘSD: "Vidíte, že je tady kyvadlový provoz v tuhle chvíli v denní době je řízen pracovníky, v nočních hodinách po šesté večer do šesté ráno je provoz na semafory.“

Lukáš Hlaváček, vedoucí provozu, Strabag: "Práce budou spočívat v tom, že odfrézujeme povrch vozovky, uděláme kompletní sanace, použijeme zde určité geomříže a výškově upravíme výpusty a budeme pokládat asfaltové vrstvy tak, abychom mohli otevírat jednotlivé úseky a pokračovali tak dále podle harmonogramu.“

Centrem města denně projede až pětadvacet tisíc osobních aut a zhruba 6000 kamionů.

Jan Birke (SOCDEM), starosta, Náchod: "Víme všichni, že Náchod je velmi komplikovaný dopravní uzel a jakákoliv uzavírka komplikuje provoz a dělá zácpu, na druhou stranu se možná ptáte, proč to děláme, víte, ono je to už osm let, kdy jsme dělali společně s ŘSD kompletní rekonstrukci, kdy se dělal za 300 milionů průtah Náchodem.“

Oprava neboli takzvaná výsprava Běloveské, Polské a Kostelecké ulice vyjde na 22 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava