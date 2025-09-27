V neděli 28. září, na svátek svatého Václava, vstupuje na trh nové víno Královské řady VOC Znojmo. Čerstvým přírůstkem exkluzivní řady se stal Ryzlink rýnský 2020 z vinařství DOBRÁ VINICE.

Znojmo 27. září 2025 (PROTEXT) - Na vína Královské řady se můžeme těšit už od roku 2013, kdy VOC Znojmo jako první VOC u nás tuto speciální edici založilo. Čelí tak skutečnosti, že se vína VOC Znojmo často prodala do jednoho roku, čímž přišla o šanci nazrát na lahvi. Vína proto zrají minimálně 18 měsíců od sběru hroznů, školí se na sudu nebo v betonu a následně nazrají na lahvi. Díky tomu dosahují vyšší úrovně, jsou extraktivní, s dlouhotrvající perzistencí, jedinečná ve vůni i chuti.

Jde o vína v menších šaržích, jimž vinaři věnují zvýšenou péči. Komise pak vybere ta v nejvyšší kvalitě, která navíc mají potenciál zrát další roky, ale zároveň jsou připravena k otevření již v době vstupu na trh.

„Hrozny pro náš ryzlink pochází z 45leté vinice. Ta se nachází v Národním parku Podyjí a právě zdejší podloží vtiskuje vínu výraznou mineralitu i jemnou slanost. V chuti se snoubí živá kyselina s noblesní strukturou a s věkem se projevuje nazrálost a hloubka, která vínu dodává eleganci i dlouhý závěr,“ přibližuje královské víno vinařka a majitelka vinařství Andrea Nejedlíková.

Příznivci vín VOC Znojmo již znají identifikační pásky na lahvích VOC Znojmo, ty s víny Královské řady se vyznačují speciálním žluto-červeným provedením. Páska garantuje původ a výjimečnost vín z vybraných viničních tratí Znojemské vinařské podoblasti a informuje o kódu výrobce, číslu šarže, kódu rozhodnutí a počtu lahví v dané šarži.

„Označení Královská řada VOC Znojmo náleží pouze vínům, která splnila nejpřísnější kritéria. Tato vína tak dosahují světové kvality a posunují laťku apelačního systému v ČR. Jsem hrdý na naše vinaře, díky kterým vynikáme mezi ostatními VOC v republice. Důkazem je právě Královská řada,“ vysvětluje František Koudela, předseda VOC Znojmo.

Nově zatříděné víno Královské řady VOC najdete v nabídce partnerského e-shopu www.vinotrh.cz nebo ve vinařství DOBRÁ VINICE.

 

VOC Znojmo, založené v roce 2009, je prvním apelačním systémem v České republice, a představuje tak revoluční krok, který klade velký důraz na terroir, tedy označování vín podle místa původu. Vína VOC Znojmo sjednocuje mimořádná aromatičnost vín, způsobená střídáním studených nocí a teplých dnů v době zrání hroznů, což má velký vliv právě na tvorbu aromatických látek. Díky těmto podmínkám jsou vína z okolí Znojma velmi výrazná a dobře rozpoznatelná.

Značka VOC garantuje chuťově plná a aromatická vína z ověřených oblastí Znojemska. Zkratka VOC znamená „vína originální certifikace“. Do systému VOC Znojmo jsou zařazeny tři pro Znojemsko nejtypičtější odrůdy: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Do spolku VOC Znojmo patří v současné době dvacet jedna vinařství.

1. DOBRÁ VINICE vinařství s.r.o. www.dobravinice.cz

2. Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep www.vinarstvi-dobrovolny.cz

3. Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. www.pialek.cz

4. THAYA VINAŘSTVÍ, SPOL. S R.O. www.vinarstvithaya.cz

5. VÍNO VANĚK s.r.o. tel.: 603 324 194, 604 566 175

6. Vinařství LAHOFER, a.s. www.lahofer.cz

7. Vinařství Líbal, s.r.o. www.vinolibal.cz

8. Vinařství rodiny Špalkovy, s.r.o. www.spalek.bio

9. Vinařství WALDBERG s.r.o. www.waldberg.cz

10. Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. www.vslechovice.cz

11. VINO HORT, s.r.o. www.vinohort.cz

12. Zemědělské družstvo Hodonice www.zdhodonice.cz

13. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. www.znovin.cz

14. VINICE – HNANICE, s.r.o. www.vinice-hnanice.cz

15. Vinařství HANZEL www.vinarstvihanzel.cz

16. Arte Vini spol. s.r.o. www.artevini.cz

17. Josef Kořínek www.josef-korinek.cz

18. AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. www.ampelos.cz

19. Lukáš Kovalský-Vinařství SIMENON www.vinarstvisimenon.cz

20. Vinařství Modrý sklep www.modrysklep.cz

21. Vinařství Halkoci www.vinarstvihalkoci.cz

 

Zdroj: VOC Znojmo

 

 

Kontakt: Mgr. František Koudela

předseda VOC Znojmo, z.s.

tel.: 737/815 402

voc@vocznojmo.cz

www.vocznojmo.cz

www.facebook.com/vocznojmo

 

 

