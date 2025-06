V neděli 6. července Zámek Loučeň slaví osmnáctiny!

Autor:

Loučeň (Nymbursko) 27. června 2025 (PROTEXT) - Zámek Loučeň se stává plnoletým - je to k nevíře, ale už je to 18 let, co se pro návštěvníky poprvé otevřely brány a umožnily jim nahlédnout do zámeckých zákoutí, labyrintů i tajemství. Stalo se tak 7. 7. 2007. Zámek Loučeň dlouhá desetiletí spal a v tento den se opět probudil jako za časů Jeho Jasnosti Alexandra Jana Vincenta Prince z Thurnů a Taxisů.