V Nedvědici se rekonstruuje most, řidiče čeká zúžená vozovka

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „V srpnu jsme zahájili opravu mostu 387-015 v Nedvědici na silnici II/387. Předmětem zakázky je dílčí rekonstrukce části tohoto mostu. Konkrétně dojde k odstranění vrstvy torkretu na podhledu klenby a na nové přespárování jejího kamenného zdiva a bočních zdí. Dále bude provedena sanace povrchu říms, chodníků a ocelových prvků zábradlí. Dojde také na výměnu obrusu vrstvy vozovky.“
Vzhledem k tomu že se v místě pohybují pracovníci stavby, měly by být řidiči obezřetní a přizpůsobit tomu také rychlost vozidla.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Stavba vyjde na 1,2 milionu korun včetně DPH a skončit by měla na konci listopadu tohoto roku. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách za částečného omezení provozu na mostě.“
Dopravní omezení by tak v místě mělo skončit na konci listopadu. Do té doby musí řidiči při průjezdu počítat se zúženou vozovkou a dbát zvýšené opatrnosti.
Zdroj: POLAR televize Ostrava