V novoborské Špálově ulici pokračuje rekonstrukce vodovodu

Jaromír Dvořák (SLK), starosta Nového Boru: "Stejně tak počítáme i s dalšími velkými opravami ulic, které jsou rozkopané a byly rozkopané přes zimu, jako je třeba Špálova ulice.“

Mario Böhme, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti: "V Novém Boru v ulicích Špálova a Palackého se letos dokončuje rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Ten vodovod byl uveden do provozu mezi lety 1935 a 1945, takže už je starý. Projevují se na něm různé poruchy, koroze a podobně. Z tohoto důvodu v loňském roce začala a v letošním roce se dokončuje rekonstrukce.“

Špálova i Palackého jsou místní komunikace, takže tamní opravy komplikují život především tamním obyvatelům.

Mario Böhme, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti: "Je to vždycky zhruba 350 m vodovodů, 350 m kanalizace. Celá ta stavba by měla být dokončena do konce července tohoto roku a investičně vyjde asi na 14,000.000 Kč.“

Není to přitom jediná stavba, která na začátku jara omezí dopravu v Novém Boru.

Jaromír Dvořák (SLK), starosta Nového Boru: "Jsem rád, že můžu třeba občanům v Luční ulici sdělit, že konečně po dvou letech se jejich komunikace opraví hned mezi prvními. Samozřejmě záleží to na podmínkách, jaké budou, ale počítáme, že ta oprava by proběhla už v dubnu.“

Letos Nový Bor uvolnil na opravy místních komunikací rekordní částku. V rozpočtu na ně má vyčleněno 14,000.000 Kč, z toho devět milionů jde přímo na opravy ulic a pět milionů je určených na chodníky.

