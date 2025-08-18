V obci Hošťálková se opravuje dvoukilometrový úsek vozovky

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Jednou z našich velkých akcí je průtah obcí Hošťálková na Vsetínsku. Je tam dvoukilometrový úsek, který bude plně rekonstruován. V loňském roce došlo ke snížení nivelety vozovky v jednom úseku téměř o tři metry, takže ten máme hotový a připravený na pokládku obrusné vrstvy.“
Letos stavba pokračuje opravou poškozené vozovky. Původní asfaltový povrch se přitom recykluje.
Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Je to stavba téměř za 50 milion korun rozdělená do dvou let. V loňském roce jsme prostavěli zhruba pět milionů korun, takže větší část nás čeká letos, ale je to o to jednodušší, že nesnižujeme niveletu, pouze provádíme rozšíření úseků v zatáčkách. Proto je odkloněná nákladní tranzitní doprava.“
Osobní auta musí na této středně frekventované silnici počítat se zdržením, protože dopravu řídí kyvadlově semafory. Zásadní omezení tu ale čeká nákladní dopravu. Tranzit nad sedm a půl tuny musí tento dvoukilometrový úsek objet přes Jablůnku, Vsetín, Zlín, Vizovice, Fryšták, Kašavu a Držkovou, takže si zajede více než 60 kilometrů. Pro nákladní auta je proto mnohem výhodnější zvolit jinou trasu. Stavba, stejně jako všechna omezení, potrvá do konce října 2025.
