V obci Líšno vzniká nový most, řidiči musí objížďkou

Lukáš Krulich, zástupce zhotovitele N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice: „Současně budujeme v návaznosti na most úhlové opěrné stěny, které budou zpevňovat břeh tělesa komunikace ze strany stávajícího rybníka. Na stěnách bude realizovaná konzolová deska, na které bude potom umístěn chodník pro budoucí bezpečnější provoz pěších podél komunikace.“
Práce probíhají na vodě, s tou ale zatím větší problém nebyl, ten nastal jinde.
Lukáš Krulich, zástupce zhotovitele N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice: „Co ovlivnilo stavbu, ale nemůžu říct negativně, ale prostě ovlivnilo, tak je, že se zjistilo po obnažení konstrukce původního mostu, že stávající opěry jsou v takovém stavu, že se musí v rozporu s předpokladem v zadání udělat úplně nové.“
Přestože jde o místní a relativně klidnou komunikaci, určitá dopravní omezení to pro řidiče přinese.
Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Nový most převádí silnici II. třídy II/111, přičemž nová silnice bude právě tady na mostě v šířce 5,5 metru. Kvůli tomu ale musíme nechat vybudovat i opěrné zdi na náspu. Objízdné trasy jsou značeny, délka trasy je několik málo kilometrů a řidiči se nezdrží déle než pět až deset minut.“
Celá akce je smluvně vázaná termínem dokončení půl roku od zahájení prací, což má být do druhé poloviny prosince tohoto roku. S ohledem na vývoj prací to zatím vypadá, že by se termín měl dodržet, pokud budou příznivé klimatické podmínky. Náklady se vyšplhají na 16,5 milionu korun s daní a stavba bude kompletně financována Evropskou unií.
Zdroj: POLAR televize Ostrava