V OREA jsou sezónní pracovníci důležitou součástí týmu

Praha 21. května 2025 (PROTEXT) - Stabilní zázemí, přátelská atmosféra a reálná šance na kariérní růst – to jsou hlavní důvody, proč se sezónní pracovníci do hotelů OREA opakovaně vracejí a v mnoha případech se stávají součástí stálého týmu. Do trvalého vztahu tak přechází více než polovina pracovníků – v loňském roce to bylo celkem 180 lidí.