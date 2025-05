V Original Gallery odstartoval seriál charitativní reality show Game of Artists

„Tato akce je oslavou kreativity a uměleckého ducha. Každý z výtvarníků namaluje svůj originální obraz podle stejného zadání, svým unikátním stylem. Naším cílem je vytvořit v galerii prostor, kde se umělci mohou projevit naplno, a současně podpořit charitativní účely. Jsme nadšení, že se tak talentovaní lidé rozhodli zúčastnit," vysvětluje záměr akce spolumajitel Original Gallery Marcel Sítnik.

Speciálním hostem byla v prvním kole, které na kanále youtube sledovalo několik tisíc lidí, pokerová hráčka a influencerka Bára Mlejnková. A dražba její umělecké prvotiny byla skutečným překvapením. Nakonec nejvyšší částku přihodil bývalý fotbalový internacionál Jan Koller, který na akci dorazil společně s dalším fotbalistou Jiřím Novotným a tenistkou Terezou Martincovou jako patroni organizace Prostě srdcem z.s. Právě tam výtěžek z prodeje obrazu zamíří. „My jsme nadšení, moc děkuji všem za tuto nádhernou akci, peníze z prodaného obrazu použijeme na canisterapii, kterou poskytujeme těžce postiženým dětem,“ říká Erika Hladíková, ředitelka organizace Prostě srdcem.

„Je to pro dobrou věc a mě se ten obraz moc líbil, tak jsem se rozhodl založit si svoji uměleckou sbírku,“ říká bývalý fotbalový internacionál Jan Koller s úsměvem.

„Byla jsem hodně nervózní, zkoušela jsem si malování jen dvakrát těsně před akcí. Teď to ze mě spadlo a jsem vděčná, že se to takto vydražilo, a určitě budu podporovat tuhle akci dál,“ popisuje svoji účast Bára Mlejnková.

Mezi soutěžícími se objevili protřelí výtvarníci i nováčkové. Trojici mužů ve složení Pavel Dolejš, Jan Bořil a Marcel Beneš doplnily tři umělkyně, a to Markéta Konrád, Simon Staňová a Barbora Lou. Největší počet hlasů od diváků, vítězství a postup do finále nakonec získala umělkyně z Uherského Hradiště Markéta Konrád. „Jsem poprvé v Praze, takže pro mě byla už ta samotná účast velké opuštění z komfortní zóny, nicméně když už jsem se dostala do toho malování, slyšela jsem, že se za mnou někdo baví a směje, tak mě to začalo bavit,“ popisuje soutěžení vítězka Markéta Konrád a přiznává, že to pro ni bylo poprvé i pokud jde o kreslení fyzického objektu, její obrazy jsou většinou velmi abstraktní.

Soutěžní atmosféru plnou euforie pomáhat umocnil i dechberoucí prostor unikátní galerie, které se právem přezdívá pražský Louvre, díky skleněné pyramidě v atriu. „Moc jsem si to užil, nebráním se jakémukoliv námětu a to, že jsem nevyhrál mě rozhodně neodradilo. Jsem připravený soutěžit v některém z dalších kol. Malování je pro mě příjemným způsobem, jak se vyjádřit, a když můžeme tímto způsobem zároveň pomáhat charitě, je to skutečně výjimečné,“ vypraví kladenský umělec Jan Bořil.

„Original Gallery vždy podporovala spojení umění s dobrou věcí, a právě to je i podstatou klání 'Game of Artists'. Věřím, že si všichni přítomní akci užili a už nyní se těšíme na další kolo, které proběhne ve středu 4. června a už teď se těším, že se u nás zase bude tvořit, inspirovat a pomáhat,“ doplňuje Anzhelika Sítniková, spolumajitelka galerie.

Umělecká reality show, ve které se snoubí umění, soutěžení a dobré vůle poběží v Original Gallery až do podzimu a vyvrcholí listopadovým velkým finále, ze kterého si vítězný umělec odnese odměnu ve výši 100.000 korun.

