V Original Gallery startuje mezinárodní výstava Mezi nohama, hostí umělce z celé Evropy

„Chtěli jsme vytvořit prostor, kde se mohou potkat různé pohledy na tělo a intimitu, od hravých po hluboce existenciální. Překvapilo nás, jak silně téma rezonovalo napříč umělci po celé Evropě,“ říká Marcel Sítník, spolumajitel galerie.
Výstava představí 40 originálních děl autorů z Polska, Francie, Srbska, Slovenska, Německa a České republiky. Společným tématem je tělesnost, intimita a prostor mezi fyzickým a symbolickým. Motiv, který autoři uchopují s humorem, ironií, něhou i provokací.
„Výstava Mezi nohama je pro nás důkazem, že otevřený formát má smysl. Autoři, kteří se přihlásili, přinesli odvahu, nápaditost i osobní výpověď. Jsme rádi, že to můžeme ukázat právě u nás v Praze,“ doplňuje Anzhelika Sitniková, spolumajitelka galerie.
Výstava je prodejní a soutěžní zároveň. O tom, kdo si odnese jednu ze tří originálních cen Zlaté plátno, zlatý štětec a zlatou barvu, rozhodovala mezinárodní jedenáctičlenná porota složená z osobností různých oborů. Mezi porotci byli například:
- Michal Novotný, herec
- Barbora Mlejnková, influencerka
- Jelena Cirić, srbská básnířka
- Sanjin Mirić, režisér
a další osobnosti z oblasti kultury, médií a vizuální tvorby.
Praktické informace
- Vernisáž: 4. 3. 2026 od 17:00
- Místo: Original Gallery, Praha
- Výstava potrvá do 28.3. 2026
- Vstup: volný
Zdroj: Original Gallery