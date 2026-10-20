V Orlové se bude opravovat silnice na železničním přejezdu

Lukáš Kresač, mluvčí investora stavby: "Jedná se o nutnou, plánovanou opravu vozovky na přejezdu, kdy stávající technický stav cesty je již nevyhovující. Oprava bude probíhat ve dnech 21. až 23. října."
Oprava silnice na přejezdu byla již velmi žádaná. Řidiči by zde měli jezdit se zvýšenou opatrností, kterou si vyžádají daná dopravní omezení po celou dobu průběhu opravy.
Andrea Vargová, tisková mluvčí města Orlová: "Pro řidiče to znamená drobné dopravní omezení v tom smyslu, že provoz bude zachován vždy na polovině komunikace."
Jak již bylo řečeno, oprava silnice na přejezdu proběhne od středy 21. do pátku 23. října. Daný přejezd bývá v Orlové poměrně využíván. Doprava tu houstne také v ranních a odpoledních hodinách, kdy tudy řidiči jezdí do práce a zpět.
Pro všechny řidiče pak platí také to, že by svou jízdu měli přizpůsobit podzimním podmínkám. Ty přinášejí zhoršenou viditelnost a také kluzkou vozovku, nejen vlivem podzimního spadaného listí, ale také počasí, které přináší deště a mokro.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59700.