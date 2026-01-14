V Oslavanech platí uzavírka, řidiči musí jezdit po objízdných trasách

Monika Švehlová, tisková mluvčí SÚS JMK: „V rámci oprav ulice Letkovské v Oslavanech děláme celkovou rekonstrukci silnice, dešťové kanalizace, autobusových zálivů a samozřejmě i mostů, chodníků a cyklostezky. S tím souvisí celková uzavírka. Stavbu jsme zahájily loni ke konci podzimu a chtěli bychom končit na konci října tohoto roku.“
Objízdná trasa je dlouhá zhruba 7 km. Silnice často využívají řidiči jedoucí z Oslavan do Ivančic. Uzavřený úsek je dlouhý cca 600m.
Monika Švehlová, tisková mluvčí SÚS JMK: „Objízdná trasa je vedena v katastrálním území Oslavan, Nové Vsi u Oslavan, Letkovic a místních komunikací ve městě Oslavany.“
Stavba vyjde na zhruba 28,5 milionů korun a jedná se o společnou akci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a městem Oslavany.
Zdroj: POLAR televize Ostrava