V Ostravě-Mariánských Horách stále probíhá uzavírka ulice Přemyslovců, místo je pro řidiče neprůjezdné

Jan Kotala, vedoucí odd. vodohospodářských staveb, Magistrát města Ostravy: “My jsme vlastně z ulice 1. máje pokročili do ulice Přemyslovců, kde jsme začali v červnu loňského roku. Takže máme za sebou první půlrok stavby a ta pokračuje kanalizací od ulice Novoveská po ulici 28. října. Jakmile se dostaneme do ulice 28. října, budeme opačným směrem pokračovat s vodovodem.”

Stavbaři zaznamenali dvě komplikace - v ulici 1. máje a v ulici Přemyslovců. Asi měsíční zpoždění se ale daří dohánět. Dopravní režim je nastavený od začátku a samotná ulice je pro osobní dopravu uzavřena.

Jan Kotala, vedoucí odd. vodohospodářských staveb, Magistrát města Ostravy: “Komunikace je průjezdná pro MHD a individuálně pro obyvatele ulice, případně pro zásobování místních obchodů. Pro tranzitní dopravu je ulice vždy v tom pracovním úseku uzavřena. Jakmile se dostaneme do fáze rekonstrukce celých těch povrchů celé ulice, která už není jenom samotný jeden jízdní pruh, ale celá šíře toho uličního profilu, tak tam se už v pracovním úseku počítá s celkovou uzavírkou pro veškerou dopravu. Vjezd bude povolen po předchozí domluvě pro zásobování místních prodejen.”

“Řidiči víceméně ty značky dodržují. Samozřejmě stává se, že tam vjedou, ale my spolupracujeme s městskou policií, která na místě provádí nepravidelný dohled. Samozřejmě to pomáhá k tomu, aby si to řidiči uvědomili. Ono to zdržuje tu stavbu. My tam máme pracovní stroje, které sice pracují v jízdním pruhu, ale v rámci přejezdů využívají i ten druhý a když se potom potká autobus MHD s osobním autem nebo s bagrem, tak opravdu vznikne špunt a stojí stavba i doprava,” dodal Kotala.

Doplnil, že "celá stavba by měla skončit někdy v červnu letošního roku. S tím, že ještě plánujeme rozšířit práce o jak o ulici Karasovu, která už nyní probíhá, tak ještě o část vodovodu, která nebyla v původním projektu. To je o ulici Korunní po ulici Novoveská. Takže počítáme ještě s dvěma měsíci prací navíc. Měli bychom končit někdy v červenci letošního roku. Okamžitě na to bude následovat rekonstrukce celé komunikace, která potrvá zhruba do konce příštího roku.”