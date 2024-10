V Ostravě-Petřkovicích byla dokončena komplexní rekonstrukce mateřské školy

"Práce započaly v srpnu roku 2022 a byly dokončeny letos v září. Projekt přístavby a stavební úpravy mateřské školy zpracovala firma Petr Lichnovský architektonická kancelář. Autoři návrhu jsou Veronika Vávrová, Martina Kovačová a Petr Lichnovský. Zhotovitelem stavby byla společnost MV STAVBY VJAČKA. Celkové náklady přesáhly 95,9 milionů korun. Nesmírně nás těší, že se petřkovické děti dočkaly krásné, nové, moderní mateřské školy, která nabízí dětem a rodičům jak podnětné a moderně vybavené prostředí, tak i široké spektrum možností pro rozmanité edukační aktivity," říká starosta městského obvodu Ostrava-Petřkovice Ivo Mikulica.

Starostu doplňuje ředitelka mateřské školy Miroslava Hrubá: "Díky rekonstrukci došlo k navýšení kapacity o 24 dětí a jsme schopni vyhovět všem petřkovickým žadatelům o přijetí dětí od tří let věku. Maximální kapacita mateřské školy je nyní 108 dětí při udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách. Rodičům pro jejich děti nabízíme kvalitní moderní předškolní výchovu a vzdělávání."

Impulsem k rekonstrukci byl neuspokojivý stav budovy mateřské školy. "Dlouhodobě se podílíme na řadě obnov, úprav, rekonstrukcí mnoha mateřských i základních škol v různých částech města nemalými financemi, ale přispíváme též v rámci zásadních investičních akcí a komplexních obnov, jako byla petřkovická rekonstrukce školy. Víc, jak čtyřicet let starý objekt obnovu zasluhoval, benefitem je navýšení kapacity mateřské školy. Město Ostrava se na financování projektu podílelo, schválena byla částka přesahující 87 milionů korun. Škola nyní nabídne dětem inspirující prostředí k rozvíjení jejich talentu, učitelům odpovídající zázemí a rodičům a blízkým nejmenších příjemné prostory ke společným aktivitám. Díky všem, kteří stáli u zrodu projektu a dovedli jej do zdárného cíle," konstatuje Jan Dohnal, primátor města.

"Stávající budova mateřské školy vznikla mírnou úpravou typizovaného projektu mateřské školy ze sedmdesátých let minulého století. V návrhu jsme budovu stávající školky doplnili přístavbou s další potřebnou třídou a multifunkčním sálem. Budovy jsme propojili vstupem společným pro všechny třídy orientovaným do zahrady a ke vstupu na pozemek. Do školy se vstupuje novou pěší komunikací mimo provozní zázemí. Budova přístavby byla navržena jako jednoduchá kubická hmota obložená cihelným obkladem, který je pro Petřkovice typický. Na stávající budovu, která byla kompletně opravena v interiéru a exteriéru je nová přístavba napojení proskleným hranolem. Nově byla řešena zahrada mateřské školy, která byla doplněná o atraktivní hrací prvky a bohatou zeleň. Vybavení interiéru je zcela nové, pro hry dětí byly navrženy atypické herní prvky," shrnul za autorský tým architekt Petr Lichnovský. Další informace v https://1url.cz/k1ajY.

