V Ostravici skončí dopravní omezení, nový most nahradil ten stržený povodní

Pavlína Stankayová (KDU-ČSL), starostka Ostravice: "V lokalitě Smrkovka během povodní spadl most, který byl vytlačen vodou a masou kamení a stromů, a bylo nutné postavit v podstatě úplně nový. Nejprve tam byl provizorní, ale nyní se staví zcela nový most. Pro nás to byla v Ostravici velká komplikace, protože v další části navíc upadl kus krajnice, takže byla celá lokalita odříznutá a bylo nutné k domovům dojíždět objízdnou trasou. Momentálně by se měl mostek pomalu dokončovat, takže jsme konečně spokojení, protože pro obyvatele to opravdu byla velká komplikace."

Nový most výrazně zlepší dopravní situaci v místní lokalitě. Motoristé už nebudou muset jezdit po objízdných trasách, čímž se zároveň sníží provoz na těchto komunikacích.

Do úplného ukončení stavebních prací je ale nutné dodržovat dopravní značení. V místě se může po silnici pohybovat stavební technika a ojediněle může dojít i k dočasnému zastavení provozu. Podle plánu by měla být stavba dokončena do 23. května, kdy by měl být most uveden do plného užívání.

Zdroj: POLAR televize Ostrava