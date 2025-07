V Pekingu se konal 12. světový kongres o vysokorychlostní železnici

Zpráva deníku China Daily:

Podle zprávy čínské státní železnice China State Railway Group Co., Ltd. (CR) proběhl 8. až 11. července 2025 v Pekingu 12. světový kongres o vysokorychlostní železnici, který společně pořádaly CR a Mezinárodní železniční unie (UIC). Akce nesla podtitul „Vysokorychlostní železnice: inovace a rozvoj pro lepší život". Zúčastnilo se více než 2000 hostů včetně vládních úředníků, diplomatických zástupců, manažerů společností, odborníků a vědců – ať již zahraničních návštěvníků z více než 60 zemí, regionů a mezinárodních organizací, nebo jejich tuzemských kolegů. Účastníci vysoce ocenili jak rychlý rozvoj, tak i zásadní pokroky čínské vysokorychlostní železnice v uplynulých letech. Mimo to bylo dosaženo široké shody v klíčových otázkách ohledně budoucnosti inovací a rozvoje vysokorychlostní železnice.

Kongres poskytl globální platformu pro představení pokroků vysokorychlostní železnice, prohloubení technologické výměny a průmyslové spolupráce. Za tímto účelem nabídl mimo jiné dva kulaté stoly a 30 technických seminářů, na nichž se podělilo o své inovace přes 200 vedoucích pracovníků, odborníků a vědců. Nejmodernější koncepce a svěží perspektivy přineslo také více než 700 zaslaných odborných příspěvků z celkem 27 zemí a mezinárodních organizací.

Souběžně konaný veletrh MODERN RAILWAYS 2025 přilákal 521 společností ze 14 zemí a regionů. Představena zde byla řada moderních technologií a špičkových zařízení, jako například bezpilotní letouny pro inteligentní železniční inspekci. Návštěvníci mohli také zhlédnout třicet inovativních modelů vlaků, včetně vlaků CR450 Fuxing EMU (Electric Multiple Unit, elektrická jednotka) a vlaků s magnetickým pohonem. Veletrh celkem nabídl přes 30.000 kategorií exponátů a přivítal více než 72.000 návštěvníků. Pro veřejnost se tak stal významnou příležitostí k nahlédnutí do budoucnosti technologie vysokorychlostní železnice.

V rámci kongresu podepsala společnost CR dohody o spolupráci s železničními skupinami z Francie, Španělska, Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Běloruska, Laosu, Malajsie a dalších zemí. Nechyběly ani akce pro popularizaci vědy s železniční tematikou, příležitosti pro zapojení fanoušků a technické exkurze, které společně přispěly k propagaci kultury vysokorychlostních železnic a budování mostu vzájemného učení a výměn mezi civilizacemi.

Čínská síť vysokorychlostních železnic měří 48.000 km, což představuje více než 70 % celosvětových tras, a spojuje 97 % měst s více než 500.000 obyvateli. Používané vlaky EMU Fuxing dosahují komerční rychlosti až 350 km/h a denně vyjíždí více než 10.000 spojů, které přepraví přes 16 milionů cestujících. Počet jízd vlaků EMU přesáhl 22,9 miliardy. Čína stála v čele vývoje všech 13 mezinárodních standardů na systémové úrovni v rámci UIC, poskytla své odborné znalosti a umožnila globální železniční technologii další rozvoj.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2728657/150M.mp4

KONTAKT: Guo Fucheng, wxzjfc@126.com