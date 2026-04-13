V Pekingu se konaly oslavy 55. výročí „pingpongové diplomacie" – CGTN AMERICA A CCTV UN

V pátek se na pekingském Krytém sportovním stadionu hlavního města konala vzpomínková akce u příležitosti 55. výročí čínsko-americké „pingpongové diplomacie".
Akci společně uspořádaly Čínská generální správa pro sport, Čínská mediální skupina (CMG) a Čínská lidová asociace pro přátelství se zahraničními zeměmi.
Do akce se zapojilo více než 500 účastníků, včetně zástupců vládních orgánů, mezinárodních organizací, sportovního a mediálního sektoru, jakož i mladých delegátů z obou zemí.
Ředitel CMG Šen Chaj-siung zdůraznil, že CMG se i nadále zavazuje sbližovat lidi z Číny a USA prostřednictvím výměn a spolupráce, a tak podporovat vzájemné učení. V novém výchozím bodě, kdy Čína vstupuje do dalšího pětiletého plánu, Šen dodal, že CMG je připravena spolupracovat se všemi sektory na rozvíjení ducha „pingpongové diplomacie" a přispívat k utváření společenství se společnou budoucností pro lidstvo.
Jan Carol Berrisová, viceprezidentka Národního výboru pro americko-čínské vztahy, která se před 55 lety podílela na pingpongových výměnách, uvedla, že doufá, že duch vzájemného respektu a přátelského zapojení, který ztělesňuje „pingpongová diplomacie", pomůže vytvořit silné, stabilní a respektující bilaterální vztahy, které budou sloužit zájmům lidí z obou zemí a přispějí ke globálnímu míru a rozvoji.
Petra Erika Gummesson Soerlingová, prezidentka Mezinárodní federace stolního tenisu, popsala „pingpongovou diplomacii" jako milník v historii stolního tenisu a vyjádřila naději, že její duch bude dále rozvíjen za účelem posílení přátelství mezi národy.
Během akce se bývalí stolní tenisté Liang Ke-liang, Čeng Min-č', Connie Mae Sweerisová a Judy Louise Hoarfrostová podělili o své vzpomínky na historickou pingpongovou cestu, která před více než půl stoletím propojila čínsko-americké vztahy.
Na akci byl oficiálně uveden dokumentární film CMG „Stříbrný míček: cesta za hranice", který mapuje, jak může sport podporovat mezilidské výměny mezi Čínou a USA.
Slavnostní ceremoniál také znamenal zahájení série čínsko-amerických sportovních výměnných aktivit pro mládež v roce 2026.
