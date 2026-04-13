V Pekingu se konaly oslavy 55. výročí „pingpongové diplomacie" – CGTN AMERICA A CCTV UN

  15:05
Washington 13. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Televizní stanice CGTN America a CCTV UN vydávají zprávu „V Pekingu se konala oslava 55. výročí pingpongové diplomacie".

(Tento materiál distribuuje společnost MediaLinks TV, LLC jménem CCTV. Další informace jsou k dispozici na Ministerstvu spravedlnosti ve Washingtonu, D.C.)

V pátek se na pekingském Krytém sportovním stadionu hlavního města konala vzpomínková akce u příležitosti 55. výročí čínsko-americké „pingpongové diplomacie".

Akci společně uspořádaly Čínská generální správa pro sport, Čínská mediální skupina (CMG) a Čínská lidová asociace pro přátelství se zahraničními zeměmi.

Do akce se zapojilo více než 500 účastníků, včetně zástupců vládních orgánů, mezinárodních organizací, sportovního a mediálního sektoru, jakož i mladých delegátů z obou zemí.

Ředitel CMG Šen Chaj-siung zdůraznil, že CMG se i nadále zavazuje sbližovat lidi z Číny a USA prostřednictvím výměn a spolupráce, a tak podporovat vzájemné učení. V novém výchozím bodě, kdy Čína vstupuje do dalšího pětiletého plánu, Šen dodal, že CMG je připravena spolupracovat se všemi sektory na rozvíjení ducha „pingpongové diplomacie" a přispívat k utváření společenství se společnou budoucností pro lidstvo.

Jan Carol Berrisová, viceprezidentka Národního výboru pro americko-čínské vztahy, která se před 55 lety podílela na pingpongových výměnách, uvedla, že doufá, že duch vzájemného respektu a přátelského zapojení, který ztělesňuje „pingpongová diplomacie", pomůže vytvořit silné, stabilní a respektující bilaterální vztahy, které budou sloužit zájmům lidí z obou zemí a přispějí ke globálnímu míru a rozvoji.

Petra Erika Gummesson Soerlingová, prezidentka Mezinárodní federace stolního tenisu, popsala „pingpongovou diplomacii" jako milník v historii stolního tenisu a vyjádřila naději, že její duch bude dále rozvíjen za účelem posílení přátelství mezi národy.

Během akce se bývalí stolní tenisté Liang Ke-liang, Čeng Min-č', Connie Mae Sweerisová a Judy Louise Hoarfrostová podělili o své vzpomínky na historickou pingpongovou cestu, která před více než půl stoletím propojila čínsko-americké vztahy.

Na akci byl oficiálně uveden dokumentární film CMG „Stříbrný míček: cesta za hranice", který mapuje, jak může sport podporovat mezilidské výměny mezi Čínou a USA.

Slavnostní ceremoniál také znamenal zahájení série čínsko-amerických sportovních výměnných aktivit pro mládež v roce 2026.

 

Zdroj: MediaLinks TV

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

