V Plzni byla slavnostně zahájena výstavba rezidenčního projektu Na Chmelnicích

Projekt přinese celkem 410 nových bytů o ploše 31.000 m2, rozdělených do 12 stavebních objektů. Realizace bude probíhat postupně během osmi let. Nové byty mají přispět k dalšímu rozvoji moderní rezidenční výstavby v Plzni a nabídnout kvalitní bydlení pro stovky rodin.
„Jsem rád, že se v Plzni rozjíždí další významný rezidenční projekt, který pomůže uspokojit poptávku po moderním a dostupném bydlení. Lokalita Sylván – Na Chmelnicích je atraktivní a věřím, že zde vznikne místo, kde se lidem bude dobře žít. Každý byt na trhu zvyšuje konkurenceschopnost, která snižuje jak cenu bytů samotných, tak i pronájmu,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.
Generální ředitel SPGroup a.s. Pavel Sehnal k tomu dodal: „Naším cílem je postavit byty, které budou nejen moderní a funkční, ale také vytvoří příjemné prostředí pro život celé komunity. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí rozvoje města Plzně.“ Občané Plzně už nyní mohou s očekáváním sledovat začátek výstavby a těšit se na novou možnost kvalitního bydlení v klidném prostředí jedné z nejvyhledávanějších městských lokalit.
Zdroj: SPGroup