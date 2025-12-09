V Plzni pokračuje rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati, očekávejte omezení

Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí: “Ta první horká etapa skončila 11. listopadu, kdy bylo potřeba ubrat jízdní pruhy z té rušné komunikace, teď probíhají práce do poloviny prosince pouze na tramvajové trati. Na neštěstí, co je v daném místě komplikací, je i probíhající rekonstrukce Husova náměstí, které je nedaleko, tam v podstatě jdeme do finiše, rekonstrukce skončí začátkem prosince, tam nastane další úleva pro řidiče, nicméně ty komplikace potrvají minimálně do jara příštího roku, kdy je naplánováno celkové dokončení rekonstrukce tramvajové trati.“
V současné etapě je tedy Skvrňanská ulice průjezdná v obou směrech, ovšem s omezením.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Apeluji na řidiče, v tomhle úseku je potřeba velká ohleduplnost, nevynucovat si hlavně přednost, jestliže je levý pruh označen pouze jako jenom odbočující, je to třeba dodržovat, řidiči o tom dobře ví, ale možná až 50 procent řidičů si vynucuje přednost tím, že ten levý pruh využívá pro předjetí. Tam není metoda ZIP, ten levý pruh je pouze pro odbočování. To znamená, že ti řidiči v pravém pruhu musí pouštět řidiče, kteří nejsou ohleduplní a přesto jim tam vjedou. Za druhé, v tomhle úseku je problém s autobusy MHD, které tam mají momentálně zastávky a jakmile autobus zastaví, tak se tam automaticky vytvoří kolona a auta musí čekat.“
Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je 29. března 2026 a její celková délka je 168 dní, což je asi o dva měsíce méně, než původně projekt počítal. Poslední dvě etapy, které přinesou další dopravní omezení budou probíhat až v novém roce.
Zdroj: POLAR televize Ostrava