V Plzni probíhá důležitá oprava Klatovské ulice, tvoří se kolony

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD správy Plzeňského kraje: "Následovat bude úsek mezi Borskou ulicí a ulicí Zikmunda Wintera. Ten by měl skončit 16. srpna. A ve dnech 17. a 18. srpna bychom potom měli opravovali křižovatku se Sukovou ulicí.“

Celkem se jedná o čtyři etapy v úseku dlouhém necelé dva kilometry. Náklady na opravu převyšují 17 milionů korun bez DPH.

Anketa: "Musí se to udělat, ano. Musí se to tady opravit, aby to tady potom fungovalo dobře zase další léta. Je to nutné, tak to tak je no. Já si myslím, že určitě.“

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD správy Plzeňského kraje: "Od 19. do 31. srpna budeme realizovat opravu průtahu nebo té části té komunikace od Zikmunda Wintera do ulice Sukova. Po celou dobu se může používat objízdná trasa, která vede přes ulice Přemyslova, Domažlická a Folmavská do ulice Sukova.“

Pro řidiče je to velká komplikace. Už z toho důvodu, že Plzeň je rozkopaná na více místech. Například v Lidické ulici a na Koterovské třídě.

Anketa: "No tak je to podle mě blbě naplánované. Mělo by se to dělat postupně průběžně během roku a ne takhle o prázdninách, že jo.“

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD správy Plzeňského kraje: "Je to veliká komplikace. Bohužel ta komunikace už je dnes ve stavu, kdy je třeba ji opravit, aby ta následná oprava nebyla nějak moc drahá. Opravujeme dvě vrstvy, ložnou a obrusnou vrstvu v hloubce 12 centimetrů a obnovujeme vodorovné dopravní značení.“

Objízdná trasa z Lochotína na Borská pole je přitom dlouhá osm kilometrů.

Zdroj: POLAR televize Ostrava