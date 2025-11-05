V Po-ao se konalo 6. Mezinárodní fórum o nových energetických systémech a 21. Mezinárodní vědecko-technologické fórum CSG

Fórum zdůraznilo pokrok v posilování klíčových technologií, politických rámců, tržních mechanismů a průmyslových ekosystémů, které umožňují rozvoj nové generace energetických systémů. Účastníci vedli podrobné diskuse o posílení spolupráce, sdílení nových řešení a identifikaci praktických kroků ke zlepšení spolehlivosti a odolnosti energetických sítí. Událost potvrdila závazek společnosti CSG vytvářet čistší, propojenější a vzájemně prospěšnou globální energetickou komunitu.
Vrcholem akce bylo oficiální představení Implementačního plánu pro vybudování nového energetického systému Chaj-nan jako „Ostrova čisté energie". Zároveň bylo zveřejněno osm nedávných úspěchů v oblasti rozvoje nových energetických systémů včetně Bílé knihy o rozvoji nového energetického systému CSG, Bílé knihy o rozvoji trhu s energií v jižní Číně, Bílé knihy o digitální transformaci a platformy Digitálnídvojčesítě. Dne 31. října CSG vedla deset specializovaných podfór, která pokrývala témata jako „Budování nového ekosystému pro bezproblémovou integraci zdroj–síť–zátěž–uložiště" a „Pokrok nových energetických systémů s digitální technologií sítí". Tato setkání poskytla příležitost k výměně znalostí mezi mezinárodními odborníky a lídry průmyslu, posílila globální spolupráci a upevnila postavení fóra jako přední platformy pro inovace a spolupráci v energetickém sektoru.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811321/1.jpg
KONTAKT: Ziqing Chen, chenzq5@csg.cn